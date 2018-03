L’ocupació hotelera de febrer ha estat la més alta des del 2011

«L’ocupació hotelera registrada al febrer va ser la més alta registrada en un mes des del 2011», va informar ahir a la tarda el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara. Aquesta va arribar fins al 84,5%, amb «els màxims assolits a les parròquies d’Escaldes-Engordany i Canillo que van arribar al 96% de reserves i amb el mínim a Sant Julià de Lòria i Ordino, que es van quedar al voltant del 65%», va detallar Ara. No obstant, el president de la UHA va reconèixer que les dades del febrer són molt similars a les de l’any passat, «que ja van ser molt bones». Per a Ara, això demostra la tendència positiva del sector i de la temporada, «amb un molt bon aprofitament per part dels establiments dels reclams puntuals, com ara el Carnaval», segons ara.

Setmana santa 2018

«La previsió de cara el mes de març és que augmenti força l’ocupació en relació amb el mateix mes de l’any passat», va avançar Ara. El motiu és que els dies festius de la Setmana Santa cauen durant aquest mes, a diferència del 2017, que van ser el mes d’abril, per tant, la UHA creu que se superarà amb escreix el 59,83% aconseguit l’any passat. Però no només això, Manel Ara considera que la «tendència d’augment dels preus seguirà i això farà que la facturació augmenti, no només perquè hi hagi més ocupació sinó perquè s’apujaran els preus», va explicar Ara. Així, comparant els períodes de Setmana Santa de l’any passat i el pròxim, el president de la UHA estima «un 10% més de facturació durant els dies festius».