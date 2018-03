Els comuns rebutgen la rebaixa de la cessió de sòl per al lloguer

Primer rebés a les propostes presentades pel Govern la setmana passada al Consell General per mirar de trobar solucions a la manca d’habitatges i a l’increment dels preus dels lloguers. El ministre d’Interior, Xavier Espot, va explicar que entre el paquet de mesures previstes hi havia la rebaixa de l’ITP per a promocions que es destinin al lloguer així com la reducció del percentatge de cessió obligatòria en promocions que vagin per al lloguer. Unes idees que el mateix Espot, acompanyat del cap de Govern, Toni Martí, han explicat a la reunió de cònsols, però que no han servit per convèncer els mandataris parroquials.



«Des dels comuns el tema de la cessió no es veu amb bons ulls», ha assegurat el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que ha actuat com a portaveu de la trobada, juntament amb la cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marín. Mandicó ha afegit que «el tema cessions no el tocarem, no pel fet que no tocar, sinó per donar una seguretat a la gent». En aquest sentit considera que es vol mantenir una línia al llarg dels anys i no anar-la modificant sobre la marxa perquè «la gent que voldria construir estarien esperant en funció de les decisions que prenguéssim». A més, ha recordat que «per poder fer la rebaixa de la cessió s’ha de fer modificant el pla d’urbanisme i no és fàcil. Els comuns que l’estiguin canviant ho podrien fer, però els altres no».

Estudiar l’ITP

En canvi, ha exposat que miraran com podrien aplicar la rebaixa de l’ITP, encara que també ha apuntat que «si no hi ha una transacció immobiliària, serà més complicat».



Davant d’aquesta disparitat d’opinions els comuns i el Govern s’han emplaçat a obrir un període de reunions per mirar de trobar solucions. La setmana que ve es farà la primera i allí les corporacions locals podran fer les aportacions que creguin escaients per mirar de pal·liar la manca d’habitatges de lloguer. El cònsol canillenc ha reiterat que és una qüestió que «preocupa molt» al Govern i ha assegurat que es treballarà per «prendre unes mesures a curt termini per intentar frenar aquesta mancança».



Mandicó també ha explicat que no es veuen clares la resta de mesures fiscal proposades. «Els comuns no podem deixar d’ingressar massa diners. Si creixen els apartaments turístics també tenim molta més feina, més escombraries, es gasta més aigua, tot és més complicat i més car. I si s’apliquen rebaixes fiscals, es pot complicar», ha manifestat, destacant que malgrat el primer paquet de mesures anunciat pel Govern «ens hem emplaçat a una reunió per tractar-ho més a fons». La intenció és fer un llistat de propostes i veure quines es poden aprofitar.

Allotjaments turístics

El què sembla que ha quedat clar en la reunió és que «la gran problemàtica està en els apartaments turístics», almenys en el cas de Canillo i també d’Encamp. Així ha destacat la tasca feta fins ara per mirar de fer aflorar tots els pisos turístics il·legals, si bé no hi ha una radiografia clara a cada parròquia de quants pisos buits hi ha i quants destinats a lloguer turístic, per exemple. D’altra banda, ha afirmat que al comú no han rebut queixes per increments desorbitats del preu del lloguer, però sí que tenen constància que molts propietaris en acabar-se el contracte d’arrendament decideixen no renovar-lo per destinar l’habitatge a lloguer turístic. Una situació que creu que fins ara no ha afectat al nombre de residents a la parròquia «perquè teníem molts pisos que estaven tancats i ara s’han obert», però lamenta que potser a partir d’ara sí que es pugui perdre població per aquest fet.



Mandicó no ha detallat quines mesures més poden dur a terme els comuns però considera que si s’hi suma el Govern «podem fer molt». Pel que fa als pisos buits, considera que hi ha algun motiu que explica aquesta situació i «no és perquè no el vulguin llogar». En aquest sentit ha detallat que, per exemple, l’enduriment de les normatives de construcció pot fer que a un propietari no li surti a compte fer reformes i per tant, aquell habitatge no surti al mercat.