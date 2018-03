Segona victòria seguida de Verdú a Courchevel

Nou triomf de Joan Verdú a Courchevel (França). L’esquiador andorrà es va imposar també en el segon gegant FIS, guanyant de manera clara, superant amb més d’un segon al segon classificat.

Va marcar els millors temps a les dues mànegues, per completar la prova amb un crono de 2.13,65 moinuts. Al podi el van acompanyar el suís Maurus Sparr (2.14,67) i el francès Remy Falgoux (2.14,73). Albert Pérez va ser 22è (2.19,54) i Àlex Rius 26è (2.21,26). No van completar la primera mànega Àxel Esteve i Xavi Salvadores. Yago Antes, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, indicava que en els dos dies de curses a Courchevel, «les primeres mànegues les guanya totes per mig segon, i després sortint des de darrere amb la inversió dels 30 és intel·ligent, no agafa més riscos dels necessaris, però sobretot amb un esquí sòlid i confiança. Ha fet un esquí que no té pertorbacions, sense desequilibris. Molt intel·ligent, i això és la confiança que té, que es veu capaç de fer-ho». Aquest rendiment «és molt positiu per a la seva evolució i des d’aquí podem construir», pensant en les finals de la Copa d’Europa de Grandvalira, on «si està a aquest nivell pot estar allà amb els millors». Per aconseguir la fita, «treballem per a que sigui més pacient. I ho està sent. Està agafant aquesta solidesa que busquem».

Moreno, 26a a Font Romeu

A l’estació francesa de Font Romeu es va disputar un segon gegant FIS on Cande Moreno va tornar a ser la més destacada entre les representants andorranes. Era 26a marcant un temps d’1.54,58. Clàudia Mijares va ser 40a (1.58,10) i Xènia Rodríguez no va acabar la primera mànega. La guanyadora de la cursa va ser la francesa Clara Direz (1.50,35).

L’espatlla de Marín no pateix cap lesió greu

La ressonància que va realitzar-se Lluís Marín a l’espatlla que tenia operada amb anterioritat després de la caiguda a la Copa del Món de boardercross de la Molina va assenyalar que pateix un esquinç acromioclavicular de tercer grau, que necessita uns dies per curar-se i pel qual no haurà de ser intervingut quirúrgicament. Tot i així el surfista de neu es perdrà les últimes proves del calendari de la Copa del Món, les pròximes dues setmanes a Moscou (Rússia) i Veysonnaz (Suïssa), a causa del traumatisme cranial que va patir en la caiguda a l’estació catalana. No pateix cap seqüela, però s’ha de tenir precaució en aquests casos davant qualsevol altre cop que pogués tenir al cap. Aquesta circumstància l’obliga a incorporar-se als entrenaments de manera progressiva, sense forçar, i dona per conclosa la temporada.