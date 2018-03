Els ‘riders’ donen espectacle aprofitant les bones condicions

Per fi es va poder desenvolupar l’etapa andorrana del Freeride World Tour (FWT). En unes condicions excel·lents tant de la neu com de la meteorologia, els riders van poder donar el millor de si mateixos en cada descens a Vallnord-Ordino Arcalís, fet que va agrair el públic assistent a l’estació. L’espera dels dies va valer la pena.

A la competició d’esquí masculí el guanyador amb 88 punts va ser el suec Kristofer Turdell, al que se li dona bé competir a Andorra, ja que des de que va debutar-hi fa dos anys no ha baixat mai del podi. El neozelandès Craig Murray va ser segon amb 85 punts i el francès Loic Collomb-Patton tercer amb 83.33. El gal va intentar-ho per llocs on no s’hi havien atrevit la resta, però no va aconseguir el resultat desitjat per part dels jutges per ser més a munt de la classificació. El líder de la general, el canadenc Logan Pehota, va patir una caiguda i només va poder ser 22è.

A la competició femenina la màxima favorita, Ariana Tricomi, no va decebre per imposar-se amb claredat respecte a la resta de participants. Referma el seu lideratge a la general amb aquest triomf. Els trucs que va desenvolupar la transalpina i les línies que va seguir, amb velocitat, li van valer la victòria amb 90.67. Molt per darrere van acabar les seves rivals. El segon lloc va ocupar-lo l’austríaca Eva Walkner, que finalitzava amb 78 punts, mentre que la suïssa Elisabeth Gerritzen era tercera amb 75.00.

Surf de neu

L’espectacle el van posar també els participants en surf de neu. L’estatunidenc Sammy Luebke, que ja havia guanyat a Arcalís a l’edició de l’any passat, va repetir èxit. Una puntuació de 90,33 li va valer per ser primer. El van acompanyar al podi dos riders austríacs. Thomas Feurstein va ser segon, repetint la posició assolida el 2017. Sumava 84,33, mentre que a continuació es classificava el seu compatriota Gigi Rüf (80.00). El resident espanyol Thomas Rich, que competia amb una wild card, va concloure vuitè amb 39.00 després de patir una caiguda. Al final de la seva actuació destacava l’oportunitat de «competir contra els millors del món».

En fèmines, la fluïdesa de l’austríaca Manuela Mandl li va valer per adjudicar-se el triomf amb 78.00 punts i ser la nova líder de la categoria. També van pujar al podi la canadenca Audrey Hebert (70.67) i la francesa Marion Haerty (67.33). La fins ara primera a la general, la japonesa Wakana Hama, no va arriscar i només va poder ser sisena (56.67).

Valoració positiva

L’actuació dels riders va portar a que Nicolas Hale-Woods, director general de l’FWT, afirmés que «Vallnord-Ordino Arcalís ha estat un show espectacular amb baixades excepcionals», destacant especialment que havien pogut realitzar unes actuacions destacades mitjançant l’estat «immillorable» de la neu al Baser Negre. Considera que es va veure una competició «excel·lent» amb uns participants que van seguir unes «línies quasi perfectes que han dificultat als jutges definir qui havia d’ocupar la desena o la tercera plaça».

La intenció és convertir-se en una prova clàssica del circuit mundial. Vallnord té contracte signat fins el 2020 i l’any vinent s’iniciaran les negociacions per allargar la relació de l’estació amb l’FWT més anys. La intenció de les diferents parts és continuar amb la relació i Hale-Woods destaca que un altre cop la d’Arcalís és «una de les cinc parades de més nivell del món», i que els diferents estaments es posicionen favorablement per l’organització que es realitza: «Tot el món coincideix en dir que es tracta de l’etapa en què millor se’ns acull».

Després de la cita andorrana el circuit es dirigeix cap a Àustria, per disputar la penúltima prova del calendari a Fiederbrunn del 9 al 15 de març. El campionat conclou amb l’Xtreme Verbier (Suïssa) del 31 de març al 8 d’abril.

L’esdeveniment finalitza amb un sentit homenatge en memòria del guia mort

Si per una circumstància va estar marcada aquesta etapa andorrana de l’FWT va ser per la mort del guia de muntanya Borja Ayed, que moria dijous de la setmana passada en quedar soterrat en una allau quan estava inspeccionant la zona del Baser Negre per reconèixer el terreny i l’estat de la neu de cara a la prova. El membre de l’organització que l’acompanyava va poder escapar-se’n amb ferides. Aquest fet va portar a que l’endemà, quan estava previst disputar la cita, es decidís suspendre-la i reprogramar-la respecte al calendari inicial. Durant la competició la memòria d’Ayed va estar sempre ben present. També a la finalització de l’esdeveniment, quan familiars, amics i companys seus van rendir-li un emotiu homenatge, juntament amb els riders participants, membres de l’organització i el públic assistent a la coma d’Arcalís.