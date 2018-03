Recurs contra el concurs de les bicis elèctriques per ser «arbitrari i il·legal»

El concurs públic per la licitació d’un servei de bicicleta elèctrica està generant polèmica. L’empresa descartada pel Govern va presentar el novembre de l’any passat un recurs administratiu al ministeri argumentant punt per punt i al llarg de 38 pàgines que la valoració per atorgar el servei s’ha fet de forma «arbitrària, a més d’il·legal». Concretament, exposa que s’ha realitzat «amb l’omissió i inobservança d’alguns dels requisits formals essencials establerts en el plec de bases» i presenta «notables errors substantius en la motivació de les seves avaluacions i puntuacions atorgades en matèria tècnica, organitzativa i financera». El recurs, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, afirma que «aquest incompliment del règim jurídic del concurs suposa una contradicció radical de la filosofia dels procediments per a l’adjudicació de contractes públics i vulnera els principis de no discriminació, igualtat de tracte i transparència contemplats a la Constitució».



El recurs ha sigut desestimat, com era d’esperar, per l’Executiu. L’empresa, però, no descarta portar el cas als tribunals. Entre les irregularitats detectades per l’empresa recurrent destaca el fet que un dels administradors de l’empresa guanyadora és el marit de la Interventora General del Govern, Meritxell Bonell, fet que, a parer dels recurrents «suposa una clara incompatibilitat amb la seva possibilitat d’optar a participar en un concurs públic», ja que el departament d’intervenció general «en relació a la contractació d’obres, serveis, subministraments i adquisicions, dictamina sobre els projectes de contractes i adquisicions de tota mena».

Els arguments

Més enllà del conflicte d’interessos que els recurrents afirmen que existeixen, el document presentat argumenta punt per punt perquè considera que la valoració no s’ha fet correctament. Els més rellevants exposen que l’empresa descartada té més experiència i un equip més ben preparat per afrontar el projecte. A més, destaca el fet que l’empresa guanyadora va presentar el dossier de la candidatura en francès, quan el plec de bases deixa ben clar que «tota la documentació de les ofertes ha d’estar redactada en català» i que «les despeses de traducció van a càrrec del licitador». Per aquest motiu, el recurs exposa que «no s’entén que l’administració unilateral i arbitràriament hagi admès de manera tan laxa una documentació redactada en una llengua no oficial del Principat, contravenint els requeriment del plec de bases de la licitació».

La societat reclama l’adjudicació del servei o, en cas contrari, una indemnització per discriminació

El recurs també remarca que l’empresa guanyadora té la intenció de cedir a tercers la gestió d’alguns dels serveis del projecte. Un punt que incompliria també el plec de bases, «que contempla expressament la prohibició que cap de les ofertes cedeixi a tercers la gestió dels serveis públics objecte de la concessió ni de les seves obligacions, amb excepció de les prestacions accessòries».



Així mateix, afirmen que el Govern va acceptar un document amb data posterior al termini de presentació de documentació per a la licitació. Per tant, deixen clar, «s’ha pres en consideració una documentació afegida a posterior», la qual cosa és «completament irregular». «La presentació d’aportacions documentals és sempre preclusiva i té per objectiu evitar sorpreses pels altres licitadors o estratègies poc netes», recorden.



El recurs s’acompanya de diversos gràfics i paràgrafs literalment extrets del plec de bases per subjectar l’argumentació. Amb tota la documentació sobre la taula, l’apel·lació conclou que «de tot l’anteriorment exposat, es deriva una clara actuació arbitrària –a més d’il·legal– del poder adjudicador del ministeri en el transcurs de tot el procediment i la seva valoració» i recorda que calia «excloure» l’empresa guanyadora per incomplir punts del plec de bases. Per tot, sol·licita que s’adjudiqui el concurs a l’empresa que recórrer o, en cas que no sigui possible, que se li pagui una «indemnització per danys i perjudicis, així com del lucre cessant de la licitació, en concepte de responsabilitat patrimonial de l’administració per la seva conducta arbitrària i discriminatòria en el present procediment de contractació pública.

El Govern va fer veure la setmana passada que no coneixia l’apel·lació, datada el novembre

Els dubtes sobre el concurs de les bicicletes elèctriques va guanyar protagonisme en la sessió parlamentària de la setmana passada que va servir per debatre el pressupost de l’Estat. En aquest escenari, el líder del grup liberal, Jordi Gallardo, va posar de manifest les possibles irregularitats del concurs públic a través d’una reserva d’esmena. En aquell moment, el ministre de Finances, Jordi Cinca, es va mostrar sorprès de les paraules del conseller liberal i va assegurar que no tenia prou arguments per rebatre’l. El cert és, però, que el Govern ja tenia constància del recurs presentat per l’empresa que es va presentar al concurs i que va ser descartada perquè el novembre de l’any passat va presentar el recurs al ministeri.

En dit recurs s’expliquen molt detalladament totes les irregularitats que a parer dels recurrents s’han comès en el procés de selecció, de manera que el Govern havia tingut ja accés a aquesta argumentació.

Per tal d’aclarir els fets, Gallardo va demanar dilluns a l’Executiu que li faciliti tota la documentació relacionada amb l’adjudicació per estudiar el procediment.