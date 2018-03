L’A restitueix l’executiva després de la marxa de Pintat

Liberals d’Andorra ha celebrat un congrés ordinari que va servir, entre d’altres coses, per restituir els càrrecs de l’executiva després que Josep Pintat i els seus afins decidissin marxar del partit. Segons van informar en un comunicat, la restitució dels càrrecs s’ha fet per recuperar la normalitat en l’òrgan executiu però té caràcter provisional, ja que el partit té previst celebrar un congrés, en la mesura del possible, abans de l’estiu per reorganitzar-se per encarar els pròxims comicis.



En aquest sentit es va expressar el renovat secretari general del partit, Amadeu Rossell, que va afirmar que «avui hem aprofitat la convocatòria d’un congrés ordinari, que entre altres coses serveix per aprovar els comptes de l’any 2017, per recuperar la normalitat de l’Executiva del partit».



Els nous noms de l’executiva corresponen al conseller comunal d’Encamp, Jordi Troguet, com a vicepresident primer; Gerard Estrella, com a secretari d’organització; i Sílvia Ferrer, com a secretària d’igualtat. La resta de càrrecs es van renovar amb Jordi Gallardo al capdavant, Amadeu Rossell com a secretari general, França Riberaygua com a vicepresident segona, Maanan Aouraghe de tresorer i Valentí Martí com a secretari de relacions internacionals.

Nova imatge

L’A també va aprofitar el congrés per presentar la nova imatge i també la nova web «per adaptar-se als nous temps i deixar enrere el logotip amb el qual el partit va renéixer l’any 2017». Segons van informar, «la nova imatge de L’A amb un color blau més amable, on les línies rectes han donat pas a les línies corbes i amb la incorporació de l’apòstrof i la lletra A al nou logotip, vol definir la nova personalitat de Liberals d’Andorra». Una personalitat, van afegir, «centrada en la defensa dels valors del liberalisme i de les especificitats del Principat». En paraules d’Amadeu Rossell, «estrenem una nova imatge que simbolitza l’inici d’una nova etapa per Liberals d’Andorra».



Tal com indiquen des del partit, la nova imatge s’ha acompanyat del redisseny del web www.liberals.ad que ara «s’adapta millor a les consultes fetes des dels mòbils i tauletes. A més, el nou lloc web incorpora noves seccions, és molt més visual i facilita poder compartir les notícies a través de les xarxes socials».