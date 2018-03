Compromís vol revisar el protocol de nevades a la Seu

El grup municipal de Compromís X La Seu va proposar revisar el protocol de nevades a la ciutat després de la que va haver-hi el 28 de febrer passat, que va deixar gruixos de fins a 23 centímetres al municipi. La precipitació sòlida, que va durar dotze hores seguides, va ser la més abundant a la capital de l’Alt Urgell des de l’any 2011.

Segons Compromís, «l’equip de govern, malgrat estar alertat de la nevada que havia de caure, no va fer cap previsió i es va veure totalment superat per aquestes inclemències meteorològiques». L’oposició va afegir-hi que «aquest fet no és cap novetat, però no deixa de ser remarcable» i va apuntar que això «va fer que els ciutadans i ciutadanes patissin un risc evident de caigudes, amb alguns casos que van acabar a urgències», un fet que consideren «inadmissible».

El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, va insistir, en declaracions a RàdioSeu, en «la importància del manteniment dels carrers per garantir la seguretat dels vianants» i va reiterar que «l’equip de govern del PDeCAT no actua amb cap mena de planificació». En aquest sentit, el grup municipal va proposar revisar també «els recursos que es destinen per evitar grans acumulacions als carrers de la ciutat».

Dispositiu extraordinari

L’Ajuntament de la Seu va informar la setmana passada que al llarg de la nevada va posar en marxa un operatiu de 40 treballadors i quatre màquines. Concretament, entre dimecres i dijous hi van estar treballant 10 membres de la brigada d’obres, 13 de jardineria i 7 de neteja. El consistori també va rebre el suport de 5 treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i 5 més d’Integra Pirineus, a més de recórrer els carrers amb màquines específiques.