La milícia kurda assumirà el cost de la repatriació de Samuel Prada

Les milícies kurdes de les Unitats de Protecció Popular (YPG) assumiran el cost de la repatriació de Samuel Prada León, el jove resident de nacionalitat espanyola que va ser assassinat per l’exèrcit turc el 10 de febrer, enmig d’un bombardeig a la localitat siriana d’Afrin. Prada formava part de les milícies kurdo-sirianes en el marc de la lluita contra l’Estat Islàmic.



Fins ara es pensava que la responsabilitat de sufragar el trasllat recauria sobre la família del jove milicià, però l’excompany de milícia de Prada, el valencià Simon de Montfort, va explicar ahir a EL PERIÒDIC que les milícies kurdes «sempre es fan càrrec de les despeses derivades del trasllat dels cossos». Tot i que cap comunicat de les YPG confirma que assumiran el que valgui el transport del cadàver de Síria a Andorra, de Montfort va assegurar que en altres casos, «quan altres milicians han caigut lluitant amb les YPG, les milícies han pagat el cost de la repatriació».



L’arribada del cos de Prada al país on va viure des dels sis anys no serà ni molt menys immediata. De fet, des del ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya encara no reconeixen la mort de cap ciutadà espanyol a Síria i segueixen treballant per confirmar la notícia que van difondre les milícies a través de la seva pàgina web el passat 18 de febrer.

Una fotografia poc explícita

El ministeri va descartar com a prova identificatòria de la mort de Prada una fotografia que la setmana passada els va fer arribar un milicià espanyol que es troba a la zona actualment, segons va constatar de Montfort i la mare del difunt, Beatriz Prada.



La foto de Prada es considera invàlida perquè «no se li veu la cara ni el cos, només una mica el cabell», va detallar la familiar. Les fonts del ministeri consultades no van confirmar res sobre la recepció de la fotografia i van destacar que se segueixen sumant esforços per trobar el cadàver. «Està sent difícil perquè els turcs encara estan bombardejant la zona i donen prioritat als ferits», va detallar de Montfort, que ja va avançar a aquest rotatiu fa dues setmanes que el procés de repatriació podria durar un mínim de dos mesos, no només pel difícil accés a la zona, sinó per tots els tràmits a fer.

La carta d'últimes voluntats

La mare de Samuel Prada va aclarir que per als kurds, la paraula de la família està per sobre del que digui la buscada carta d’últimes voluntats, el document on la majoria de combatents estrangers que marxen a Síria deixen per escrit si volen ser enterrats allà mateix o al seu país d’origen.



«La voluntat de la mare, per als kurds, és sagrada», va subratllar Beatriz Prada, molt agraïda pel suport que li està donant la milícia des del primer moment. De Montfort també va apuntar el mateix que Prada. «En cas que un familiar proper reclami el cos, les YPG aprovaran la seva sol·licitud per sobre de l’escrita per la persona en un paper que no està ni signat davant notari», va afegir l’excompany del difunt.