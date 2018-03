SDP critica el Govern pels errors en l’edicte dels mestres

El secretari d’organització d’SDP, Joan Carles Miralles, va qualificar ahir «d’irresponsable» la gestió del Govern en l’elaboració de l’edicte que va consolidar el 2016 una vintena de places eventuals de professors. El progressista va fer referència a la decisió del Superior d’anul·lar el concurs i convocar-ne un altre pel fet que el procés de selecció va anar a càrrec de persones alienes al designat comitè tècnic de selecció.



«Aquestes situacions obren la porta a una inseguretat total i posen en risc la vida professional i personal de moltes persones», va explicar Miralles. Per la seva banda, el conseller general, Víctor Naudi, va considerar que la resolució del Tribunal hauria de servir al Govern com un «toc d’alerta per fer les coses bé».



D’altra banda, Naudi va considerar que la sentència de la Batllia que defensa l’interès nacional de la plataforma esquiable de Soldeu i, per tant, desestima el recurs dels germans Viladomat, és un escrit que «bandeja la legislació existent». «S’està fent una interpretació de la llei que no correspon», va afegir Naudi. El conseller va dir que la sentència s’ha d’acatar, però que «obre molts interrogants». «Hi ha un criteri d’interès públic bastant subjectiu per declarar-la d’interès nacional».



Sobre les mesures que va presentar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, per pal·liar els problemes de l’habitatge, Miralles va titllar-les de «figuratives» perquè «no consten en cap partida pressupostària».