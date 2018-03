La cinta xilena guanyadora dels Òscars, avui al Cineclub les Valls

Una mujer fantástica, el film xilè dirigit per Sebastián Lelio i protagonitzat per Daniela Vega, que diumenge va recollir l’Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa es podrà veure avui a les 21:30 al Teatre Comunal d’Andorra, dins del cicle que ofereix el Cineclub les Valls. Inés Sánchez, directora de l’entitat, va explicar ahir que «tot ha estat una coincidència». De fet, van seleccionar la pel·lícula abans de saber que estava nominada als Òscars perquè «ens van fixar en la trajectòria brillant de premis que ja portava, feia molt bona pinta», va assegurar Sánchez. Entre els guardons acumulats hi ha el de Millor guió i Millor llargmetratge al Festival Internacional de Cine de Berlin, el Goya a la Millor pel·lícula iberoamericana o el premi Independent Spirit a la Millor pel·lícula estrangera, entre més de 20 reconeixements i algunes altres nominacions.

L’actriu protagonista es va convertir diumenge en la primera transexual a presentar la gal·la



Un altre tipus de rexoneixement, tot i que sense estatueta, és el que l’Acadèmia va fer a Daniela Vega, l’actriu protagonista d’Una mujer fantástica quan li va oferir presentar una part de la gal·la del passat diumenge, convertint-la en la primera actriu transsexual de la història en 90 anys que rebia aquest encàrrec. Molts diuen que la potència del film prové de Vega, una actriu sense formació en interpretació però amb una història vital potent. De fet, Lelio, va anar a buscar Vega perquè l’assessorés culturalment en el món transsexual xilè però no la considerava, en principi, per donar vida a Marina, la dona fantàstica de la cinta.



La responsable del Cineclub les Valls espera bona afluència de gent per a aquest vespre però «no perquè hagi guanyat l’Òscar, sinó perquè quan són pel·lícules de parla hispana, ve més gent». Els que segur que no faltaran seran molts dels membres de l’Associació Xilens a Andorra, entusiasmats amb la possibilitat de veure l’obra del seu compatriota.



La presidenta de l’Associació, Marianela Harrison, va opinar que «l’èxit de la pel·lícula està fent que s’obri el debat sobre els drets de gays, lesbianes i transexuals a Xile, on encara és un tema tabú i on molta gent s’ha d’amagar per no perdre la feina». Harrison va considerar aquest fet molt positiu, encara que no és optimista respecte de la velocitat dels canvis: «Això trigarà, Xile és encara molt conservador i molt classista, també té una doble moral molt forta». El director de la pel·lícula, en declaracions als mitjans, el diumenge, va titllar el país andí de bipolar i va assegurar que és molt obert i molt avançat en uns aspectes «però tremendament conservador i discriminatori per a uns altres».