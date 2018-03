Els sindicats allarguen un mes el termini per fer la vaga

La manca de consens en les negociacions entre el Govern i els sindicats al voltant de la reforma de la llei de la Funció Pública ha portat a que els representants dels treballadors hagin decidit allargar un mes el termini previst per dur a terme la vaga o qualsevol altra acció de protesta. Així doncs, segons van confirmar fonts sindicals a EL PERIÒDIC, dilluns podrien entrar el preavís a Govern en què exposarien que el nou període de vaga anirà del dia 20 de març al 20 d’abril. Amb aquesta acció els sindicats volen deixar clara la seva voluntat de mobilització davant d’una situació de desconfiança vers l’Executiu. Malgrat que el cap de Govern va obrir la porta del diàleg, les dues darreres reunions de treball els fan pensar que no s’acceptarà cap de les seves propostes i que «el Govern, com sempre, tirarà pel dret». Així doncs, asseguren que «malgrat que ells juguen al desgast, no ho aconseguiran».

Les mateixes fonts van deixar clar que la voluntat d’anar a la vaga segueix sent unànime i desmenteixen que hi hagi col·lectius, com el d’ensenyament, que s’hagin fet enrere. «De fet hi ha molta gent que ens demana perquè no convoquem la vaga», van assegurar, recordant que la motivació per l’aturada era la manca de diàleg i, per tant, «en el moment que es va accedir a negociar, no podíem fer vaga». Ara bé, van remarcar que «en el moment que ens diguin que no a tot, ens mobilitzarem».

S’ha reactivat el sindicat de treballadors de l’administració general que també dona suport a la vaga



Les accions, de fet, s’hauran d’acabar de determinar en una pròxima reunió entre representants sindicals, de la mateixa manera que s’estudiarà si es preveuen accions durant els dies de Setmana Santa o si, per contra, tal com es va fer durant el cap de setmana de Carnaval, s’opta per deixar aquests dies fora de les mobilitzacions.

Els sindicats, a més, compten amb un nou suport, el del Sipaag, el sindicat de treballadors de l’administració general, que després d’anys d’inactivitat s’ha reactivat amb una nova junta que també està disposada a la mobilització.

Comuns

D’altra banda, alguns dels caps del departament de recursos humans dels comuns, van explicar en la reunió de cònsols les afectacions que comporta la reforma de la llei de la Funció Pública. En aquest sentit,les corporacions disposaran d’un any, des de l’entrada en vigor del nou text, per aprovar la seva normativa. Mentre això no passi se seguiran regint per les ordinacions actuals.

Hi ha aspectes que seran d’obligat compliment per a les corporacions locals, com per exemple les modificacions que s’han previst en els edictes per al personal eventual o el nou sistema dels concurs de mobilitat interna que englobarà comuns, Govern i l’administració de justícia. En canvi, el sistema retributiu no és d’obligat compliment, per tant, comuns com el d’Escaldes o el d’Andorra la Vella ja han dit que mantindran els triennis i no preveuen aplicar els quinquennis.