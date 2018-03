El Sitca renova la junta directiva amb l’objectiu de reactivar-se

La junta directiva del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) presidida per Jesús Núñez ha convocat aquesta nit una assemblea per tal de renovar-ne la direcció. Tot i que en el tancament d’aquesta edició encara no s’havien donat a conèixer els canvis sorgits de l’assemblea, la previsió era que Núñez dimitís i que s’elegís una nova junta amb Emi Matarrodona com a presidenta. La seva candidatura era l’única que es presentava i la completaven Santi Pérez, a la vicepresidència, Meritxell Pujol, com a tresorera, Anna Bellera, a la secretaria, i Pascal Zanella, com a vocal.

Segons van indicar els membres de la futura junta directiva, «el sindicat estava molt parat fins ara» i la seva voluntat és «revifar-lo amb el màxim nombre d’afiliats possibles i reactivar-lo impulsant més accions».

Un cop s’hagin constituït de forma oficial, van especificar que demanarien una reunió amb la cònsol major, Conxita Marsol,i detallarien el seu full de ruta. Entre les prioritats, hi hauria la reivindicació de la GAdA (la Gestió de l’Avaluació de l’Acompliment), ja que volen fer complir la sentència dictada.