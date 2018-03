Minguillón critica que se subhasti un terreny comunal «sense necessitat»

El conseller d’L’A+Cd’i, Jordi Minguillón, va posar en qüestió una de les propostes que està previst que s’aprovin avui en consell de comú a Andorra la Vella. Concretament la que fa referència a la subhasta d’un terreny situat a la Borda Nova. Es tracta d’un dels espais que el comú va rebre en concepte de cessió urbanística després que es tirés endavant la urbanització de la unitat d’actuació coneguda com a Estadi. «S’han de gestionar bé els diners i no vendre per vendre», va apuntar Minguillón, que considera que la corporació fa aquesta operació «sense necessitat». «Si les finances estan sanejades, no entenem per què s’ha de vendre. Algun dia es poden necessitar equipaments lúdics o socials», va exposar. En aquest sentit va deixar clar que era totalment contrari a la proposta i va remarcar que «no compartim aquesta manera de gastar, adjudicant al preu que sigui i que després fa que ens hàgim de vendre patrimoni de tots els ciutadans».

Avinguda Meritxell

D’altra banda el conseller de la minoria liberal va tornar a mostrar-se crític amb el concurs per a la reforma de l’avinguda Meritxell. Tenint en compte que la corporació haurà de fer un nou concurs per adjudicar el tram comprès entre Pyrenées i la Creu Blanca perquè només es van presentar tres empreses i s’havien de repartir quatre trams on cap d’elles podia repetir, Minguillón va reiterar que el concurs estava «mal concebut». Des del seu punt de vista es fa difícil que es puguin arribar a complir els terminis previstos i creu que l’allargament del termini d’obres podria comportar «conseqüències gravíssimes» per alguns comerços de la zona, que podrien haver de tancar «i no tornar a obrir».

Enginesa

De la seva banda, Enginesa, l’empresa que ha redactat el projecte d’embelliment de l’avinguda Meritxell, accepta que el termini de quatre mesos per executar les obres de l’avinguda és just, però considera que són assumibles sempre que totes les parts implicades cooperin.



«És cert que el termini de quatre mesos és just, però es pot fer. Tots hi hem de treballar a fons, i és viable si tots anem coordinats: els constructors, la direcció facultativa, els comerciants, els responsables de trànsit, etcètera. Si treballem conjuntament ho podem fer, l’avantatge és que molestarem menys als comerciants i als vianants», va afirmar a l’ANA el doctor en enginyeria industrial Jordi Llovera, d’Enginesa.



Per a l’enginyer, tècnicament no hi ha cap complicació, ja que l’obra és superficial, no cal obrir la calçada perquè la galeria de serveis és bastant nova, i va vaticinar que «el principal problema serà el trànsit, perquè haurem de tancar-lo, i això farà que es compliqui la circulació a la parròquia, ja que no té molts carrers per desviar el trànsit, i fins que la gent no s’acostumi a passar pels nous carrers, que serà d’aquí fins a l’agost, es complicarà la mobilitat».



Llovera va recordar que el principal canvi en la fesomia de l’avinguda Meritxell es notarà al tram comprès entre la plaça de la Rotonda i el carrer de la Unió, ja que esdevindrà una via més agradable per on els vianants podran passejar.