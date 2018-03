Torres diu que l’informe jurídic avala l’adjudicació del pla comercial

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va defensar ahir que l’informe jurídic encarregat per la corporació fixa que l’adjudicació del pla comercial a l’empresa Intueri «està ajustada a dret». Ara bé, va admetre que «les formes» pel que fa al procediment no van ser les correctes. Un fet que també assenyala l’informe jurídic, ja que exposa que per tal de poder fer una adjudicació directa calia justificar-ho millor. «Aquí entono el mea culpa», va afirmar Torres.



I aquí és on s’agafa la minoria. Perquè per fer una adjudicació directa cal que el projecte tingui caràcter sensible i d’altra banda, la llei de contractació pública fixa que normalment cal demanar dos pressupostos si no és que sigui impossible. Així doncs la minoria vol que la majoria els certifiqui que «no hi ha ningú més que pugui fer aquesta feina o que ningú més pot fer-ho amb una oferta com la seva».



Torres va indicar que ja s’han demanat les certificacions perquè consideren que Intueri en haver fet el pla de comerç del Govern, té bagatge en aquest àmbit i part de la feina feta, de manera que això permet reduir el cost dels treballs.