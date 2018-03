La sang no arriba al riu i es queda només a la samarreta

«Demano disculpes a tots els meus companys i a l’staff tècnic de l’equip». Amb aquestes paraules iniciava la roda de premsa Moussa Diagné, després de l’intercanvi de paraules que va tenir amb l’entrenador, Joan Peñarroya, diumenge passat a la pista de l’Iberostar Tenerife. El pivot senegalès vol passar pàgina dels fets ràpidament i centrar tota l’atenció en el bon moment pel que està passant l’equip a la Lliga Endesa.

La reacció a la pista canària camí de la banqueta a l’últim quart, discutint-se de manera irada amb el tècnic «va ser una acció lletja per al club i per a mi», assegura Diagné, ja que la televisió va captar el moment. Pel problema disciplinari troba que és «normal que se m’obri un expedient després d’aquesta actuació». Tot va ser «en calent» i fruit de la tensió que s’ha de suportar en un partit, una circumstància que «a quasi tots els jugadors alguna vegada els hi ha passat que se’ls han creuat els cables», remarcant que aquesta «és la primera vegada que em passa en la meva vida al bàsquet», i espera no tornar-la a repetir en un futur.

Un cop va ser a la banqueta es va desfer de la samarreta, en una acció no per no voler tornar a la pista, sinó perquè «tenia sang a la samarreta. Per això me la vaig treure». Deixar de jugar per asseure’s tampoc va ser el motiu per a que mostrés el seu temperament, ja que «vaig ser jo qui va demanar el canvi, no podia aguantar més amb sang a la boca». Diagné assegura que «no hi ha cap problema amb l’entrenador ni amb l’equip», i que tant després del matx com ahir mateix va parlar amb el tècnic per calmar les aigües. Cada conversa es va produir «amb tranquil·litat i estima» per redreçar la situació.

El senegalès afirma no haver vist les imatges perquè no mira els partits que ha jugat. «No va passar res» i vol mirar endavant i «intentaré amb el suport del club, els meus companys i la gent que m’estima que no torni a passar mai més», perquè «no és un moment fàcil» i accepta «qualsevol consell per millorar». És una situació que «ha passat i s’ha de passar pàgina», i vol ja «tancar aquest tema» i centrar-se en «afrontar el pròxim partit. No volem perdre el bon moment en el que estem».

Rècord a Sevilla

La temporada que està realitzant el fa sentir-se a nivell individual «molt bé, l’equip a vegades em necessita» i se es considera valorat: «Em sento bé. Estem guanyant, que és el que volíem». Vèncer al Betis «no serà fàcil. S’ho està jugant tot i el seu camp és molt difícil», pel que no poden anar a la capital andalusa plantejant un matx plàcid, sobretot tenint en compte alguns antecedents produïts aquesta mateixa temporada: «Si pensem que guanyarem perquè és el penúltim ens passarà el mateix que contra el Burgos aquí», quan l’equips va perdre davant els castellans i van perdre possibilitats per ser a la Copa del Rei, com finalment va succeir.

El MoraBanc es troba «en un moment dolç» després d’obtenir un repòquer de triomfs. El pròxim repte és seguir augmentant la xifra. «És un rècord especial, però l’objectiu no és aconseguir la sisena consecutiva, sinó que és no perdre fins a final de temporada», un repte complicat, però espera mantenir al llarg de les setmanes la dinàmica. La ratxa actual va tenir un inici clau, «des de que vam perdre les opcions a la Copa del Rei hem mostrat una altra cara», i les victòries s’han anat acumulant, fruit d’una sola cosa, «el nostre secret és el treball, no hi ha un altre». Donar continuïtat a la normalitat de guanyar servirà per assolir les fites plantejades, i la de Diagné és més que ambiciosa: «L’objectiu de venir aquí era per estar entre els quatre primers». Aquesta classificació no només permet jugar els play-off de manera folgada, sinó tenir garantit el factor pista a la primera ronda.

Booker veu el vestidor bètic anímicament millor després de tornar a guanyar un partit

El Reial Betis Energía Plus trencava una ratxa de sis derrotes consecutives amb una victòria a la darrera jornada sobre un rival directe com és el Divina Seguros Joventut, al que li passa el relleu de la cua de la classificació. Askia Booker va debutar amb els sevillans contra els badalonins, amb una actuació destacada, anotant 20 punts. El base estatunidenc està convençut que el conjunt verd-i-blanc es podrà mantenir a la Lliga Endesa. «Des de que vaig arribar a aquí veig als companys molt bé. No es troben molt a baix. Puc sentir com el nivell d’energia s’eleva i els entrenaments s’han intensificat. Tot el món s’ho està prenent molt seriosament i ho traslladarem al joc», assegura Booker. Per sumar un segon triomf seguit, aquest cop davant el MoraBanc, «hem de centrar-nos en la defensa i el rebot. Podem anotar, però si podem defensar i rebotar, anirem cap a munt».