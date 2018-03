Zasca a Purito per anar distret

Quan s’està a la carretera s’ha d’estar pendent de la conducció i no distreure’s. I fer-ho amb un telèfon mòbil a les mans suposa una multa per part de les autoritats de trànsit. Això és el que li va passar a Joaquim Purito Rodríguez a Tenerife, que va rebre una sanció econòmica per estar gravant-se amb el mòbil mentre circulava.

La Guàrdia Civil el va interceptar a l’illa canària mentre que l’ex ciclista professional es prenia imatges sobre la bicicleta promocionant una cursa. Aquest fet infringeix el reglament general de circulació. La sanció es produeix per «conduir un vehicle sense mantenir l’atenció permanent a la conducció. Circula en bicicleta gravant-se amb el mòbil promocionant prova ciclista», segon s’establia a la multa. Purito no va tenir problemes per mostrar-la a les xarxes socials. El motiu, no és un altre de conscienciar del perill que suposa, tant per al propi infractor com per a la resta que es trobin a la carretera, realitzar accions que no estan permeses. «Zasca amb més raó que un sant!!! Des d’aquí demano disculpes senyors i espero que ens serveixi (a mi el primer) de lliçó!!!». Aquest és el missatge que escrivia l’ex corredor al seu compte de Twitter, acceptant la sanció i fent pedagogia.