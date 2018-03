Units contra les finestres FIBA

Un dels aspectes que van portar més polèmica aquesta temporada va ser la constitució de les finestres FIBA, partits de seleccions de classificació pel Mundial que aturaven les lligues nacionals, però amb els combinats sense comptar amb els jugadors d’Eurolliga i de l’NBA. En un debat realitzat a Madrid, representants d’alguns dels estaments més importants del bàsquet es van mostrar a favor de trobar una solució a aquesta problemàtica.

El president de l’Eurolliga, Jaume Bartomeu, indicava que el sistema actual amb les finestres FIBA és «incompatible amb la realitat del bàsquet», que provoca «una cosa horrorosa, que les seleccions juguin sense els seus millors jugadors». Alfonso Reyes, president de l’Associació de Basquetbolistes Professionals, exposava que al sindicat que dirigeix aquest format no agrada i que és «un element distorsionador que introdueix més conflicte». Aposta per «seleccions a l’estiu», i no durant la competició.

José Ramon Lete, president del Consell Superior d’Esports espanyol, assenyalava que «no tinc capacitat per posar sobre la taula a l’Eurolliga i la FIBA. Ha d’actuar Europa i ho hem intentat, he anat a entrevistar-me amb els responsables d’Esports i Competència per buscar una solució a aquest conflicte».

ACB de 18 o 16 equips

Els plantejaments per a les pròximes temporades en quan a nombre d’equips a la Lliga Endesa són diversos. Lete va recordar que el seu marge de maniobra és limitat amb la Llei de l’Esport del 1990. Si no hi ha acord entre la Federació Espanyola de Bàsquet i l’ACB respecte al nombre de participants i els ascensos i descensos a produir-se, el seu organisme hi intervendrà: «Hem de resoldre en un parell de mesos que volem fer amb l’ACB, si volem que siguin 16 equips com va acordar l’assemblea de l’ACB, però al mateix temps mantenint dos ascensos i descensos». Reyes és partidari que es mantingui amb 18 i el número dels que pugen i baixen. També que l’Eurolliga s’obri i no sigui una competició tancada, amb» més equips, però no partits».