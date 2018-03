Les obres de l’avinguda Meritxell s’encareixen un 40%

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir, no sense polèmica, l’adjudicació de les obres d’embelliment de tres trams de l’avinguda Meritxell, concretament els que van del carrer de la Unió al carrer Bisbe Iglesias, per un import de 8 milions d’euros. Això suposa, tal com van recriminar els partits de la minoria que van posicionar-se en contra de l’adjudicació, un encariment del 40% respecte del que havia pressupostat la corporació. I tot plegat a falta d’adjudicar un darrer tram, el que va del carrer Bisbe Iglesias al carrer de les Canals. Justament ahir també es va aprovar la convocatòria d’un concurs amb caràcter d’urgència per licitar les obres, després que en presentar-se només tres empreses al concurs inicial i haver previst que una mateixa constructora no podia assumir dos trams, aquesta part de l’obra va haver de declarar-se deserta.



De fet, preveient que aquest últim tram també es pugui encarir més del previst, la corporació preveu que haurà de destinar 3,3 milions més del que havia aprovisionat, de manera que la reforma acabaria costant 10,9 milions. Per aquest motiu, en la sessió d’aquest dimecres també s’ha aprovat un suplement de crèdit per aquest import, del qual s’imputarà al pressupost d’aquest any 2,27 milions i altres 1,1 al de l’any que ve, ja que, de fet, aquest any es pagaran 7,32 milions de les obres i el vinent, 3,6.

Crítiques

L’encariment de l’obra va provocar les crítiques i indignació dels grups de la minoria que fins i tot van arribar a proposar que s’aturés el projecte. «L’import ja el consideràvem elevat i una part important del pressupost de la parròquia es mereix un repartiment proporcional per altres zones que també necessiten dignificació», va afirmar la consellera del PS, Dolors Carmona. De la seva banda, el conseller d’L’A+Cd’i, Víctor Pintos, va assegurar estar «indignats per un sobrecost que mai l’hem viscut en una obra d’aquestes característiques», afegint que «la seva postura és capriciosa». A més, va insistir que «el plec de bases és un nyap, per això no hi ha hagut concurrència i per això s’ha produït aquesta disbauxa de preu».



La cònsol major, Conxita Marsol, va defensar que «no renunciarem a les obres de l’avinguda Meritxell perquè és necessari per a la parròquia» i va recriminar «les males actuacions» passades que han portat a tenir un eix «boterut, lleig, mal fet i sense llum». En aquest sentit, va admetre que la direcció facultativa no havia «encertat» a l’hora de fer el preu estimatiu, però va rebutjar parlar de sobrecost, ja que considera que això només es donaria si el preu pugés un cop l’obra estés adjudicada. L’increment de preu l’ha vinculat a una manca de personal en les empreses de la construcció i al fet que «som molt exigents. Volem que es faci molt de pressa i segurament això té un preu».



A més ha defensat que l’increment de preu es pot assumir sense problemes per a les finances comunals i ha garantit que no s’incrementarà l’endeutament, recordant, a més, que la corporació rebrà uns ingressos extra gràcies a la sentència sobre els expedients prescrits a la Batllia i a les transferències del Govern que els ajudaran.

Avinguda d’Enclar

D’altra banda, en el consell de comú d’ahir també es va aprovar l’adjudicació dels treballs que han de permetre fer una rambla per a vianants a l’avinguda d’Enclar, en el tram comprès entre l’encreuament del carrer Prat Salit i el final de la Borda Mateu. Gràcies a un conveni de cessió de terreny amb un particular es guanyaran quatre metres de voravia al costat esquerre i un metre més al costat dret, quedant un espai de 8 metres i de tres en total als respectius costats. També s’habilitarà un carril bici i una zona enjardinada. Els treballs que es van adjudicar per valor de 392.000 euros els farà la mateixa empresa (Copsa) que ja està treballant a la zona fent les obres del desguàs de les aigües pluvials.

Marsol creu que el British College aporta «valor afegit»

L’alberg de la Comella esdevindrà a partir del setembre un centre d’ensenyament. El consell de comú celebrat ahir va servir per adjudicar l’explotació de la instal·lació de la Comella al British College Overseas per un període de quinze anys i renovable per deu anys més. La corporació rebrà 42.600 euros per l’explotació dels espais, un pagament mensual de 3.800 euros i una altra variable que pot anar fins a un 2% de la facturació del centre. D’entrada s’iniciaran les classes per a nens d’entre 3 i 11 anys i després cada any s’anirà pujant un curs fins a oferir formació per a joves fins a 18 anys.



Els dos grups de la minoria es van oposar a la decisió tant pel fet de privatitzar un equipament públic com pel fet de tractar-se d’un projecte «elitista», segons Dolors Carmona, del que «no podran aprofitar-se tots els ciutadans de la parròquia». De la seva banda, Jordi Minguillón, va criticar que un edifici comunal «que hem pagat tots s’adjudiqui a un privat per un preu irrisori». La cònsol, però, va defensar que aportarà «valor afegit» i que és important tenir instal·lacions d’aquest tipus per atraure «inversió estrangera».



Pel que fa a les colònies que s’organitzaven a l’alberg, es va anunciar que ara es faran a França, una opció que la minoria creu que les encarirà.