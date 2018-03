Un belga, jutjat per abusar d’una noia mentre dormia

La Fiscalia va demanar ahir al Tribunal de Corts una condemna de sis anys de presó per a un músic belga que presumptament hauria abusat sexualment d’una dona mentre dormia a l’habitació d’un hotel del Pas de la Casa al febrer del 2017. Segons va sostenir la Fiscal, la relació no hauria estat consentida i, a més, la víctima pràcticament no s’hauria adonat dels fets perquè en aquell moment estava adormida. Mentre que el presumpte autor va reconèixer l’acte sexual però va assegurar que hi havia hagut voluntat per part de les dues parts.

Diverses relacions

Els fets es remunten poc més d’un any enrere, al 7 de febrer del 2017, quan la víctima, una dona també belga, es trobava de vacances al Pas de la Casa amb unes amigues. La nit del 6 van anar a l’actuació del grup de música de Bèlgica Zwart Werk, una banda de hip-hop amb quatre integrants que són fills de migrants africans. Després del concert, van unir-se als músics per prendre alguna cosa en una discoteca i quan l’establiment va tancar ells van convidar-les a l’hotel on estaven allotjats. Van estar jugant a cartes en una sala on hi havia una càmera de videovigilància fins que les amigues van retirar-se i la víctima va decidir quedar-se amb un dels components del grup amb qui després va mantenir relacions sexuals consentides en el sofà.

Segons va apuntar la fiscal del cas, la víctima s’hauria quedat adormida després de l’acte sexual i, com mostren les imatges, el músic s’hauria retirat al lavabo de la sala just al mateix moment que entraven a l’habitació dos integrants més de la banda belga. Tots dos s’haurien abaixat els pantalons un cop a dins i mentre un d’ells penetrava la noia que estava estirada al sofà i d’esquenes, l’altre observava els fets dempeus alhora que es masturbava, uns fets dels quals no hi ha imatges perquè la càmera només enregistrava seqüències de curta durada i intermitents.

La víctima, segons va declarar a través de videoconferència, es va despertar amb la sensació que algú estava traient el penis de la seva vagina. En obrir els ulls, va veure el presumpte autor al seu davant rient-se, però de seguida ell i el seu company s’haurien retirat al lavabo i va sortir-ne el músic amb qui havia mantingut relacions consentides. Després d’agafar el mòbil i vestir-se, va recriminar-li aquella situació al noi i va sortir de l’habitació plorant i cada cop més alterada a la recerca d’ajuda. Al cap de poc, va retrobar-se amb les seves amigues i va arribar la Policia. Tal com recull l’informe policial, l’acusat, que aleshores tenia 22 anys, va ser detingut a les 13.20 i més tard va entrar al centre penitenciari, on ja porta un any i un mes.

Versions contradictòries

La Fiscalia va acusar el músic d’un delicte d’acte sexual sense consentiment amb accés carnal per via vaginal. A més de demanar sis anys de presó ferma, va reclamar a l’acusat que assumís les despeses judicials ocasionades i que fes front a una indemnització de 12.000 euros en concepte de perjudici moral. La defensa de l’acusat, no obstant, va discrepar amb la pena exigida al·legant que les versions exposades són contradictòries.

Segons l’advocat, el seu client sempre va sostenir una mateixa versió dels fets. L’home va reconèixer que havien mantingut relacions sexuals totalment consentides i que abans havia preguntat a la noia si estava bé i en cap moment va dir-li que s’aturés ni que continués. Amb el testimoni de dos psiquiatres i la metge forense, va voler justificar que la reacció passiva que la noia va tenir posteriorment és incompatible amb el fet que acabés de patir un abús sexual. Tot i així, la víctima va explicar que ella havia trucat al centre penitenciari per parlar amb l’acusat i que va reconèixer-li els fets. Segons va declarar, a més, el mànager de la banda musical va posar-se en contacte amb ella per oferir-li diners a canvi que retirés la denúncia.

De tota manera, la defensa de l’acusat va dir que la versió de la víctima trontollava perquè en un principi havia explicat que en despertar-se havia empès el presumpte acusat i que era inviable que no s’hagués adonat de la penetració tenint en compte que en aquell moment l’acusat pesava més de 110 quilograms. Per això, l’advocat va sol·licitar-ne l’absolució.