Matarrodona diu que el primer pas és augmentar els afiliats

Emi Matarrodona, la nova presidenta del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) es va mostrar ahir molt prudent en les accions a emprendre amb la voluntat de «revifar» l’organització. «La primera cosa que hem de fer com a nova junta directiva és presentar-nos davant de la Corporació amb el nostre projecte, ja hem demanat una data però encara no la tenim», va aclarir. En el plànol de les accions a emprendre, Matarrodona creu que la prioritat és «que el sindicat evolucioni a nivell de persones, és a dir, que agafin confiança en l’òrgan i que s’hi inscrigui més gent, l’hem de potenciar». La presidenta va assegurar no poder concretar el número d’afiliats actuals ja que està pendent del traspàs de tota aquesta formació. «Després d’això, la principal línia de treball serà respecte a l’acompliment de la sentència del Gada [Gestió de l’Avaluació de l’Acompliment]. Tenim dues respostes dels tribunals a favor nostre però aclarirem més detalls d’aquest tema més endavant», va insistir Matarrodona.



Respecte dels conflictes laborals del comú que han tingut més ressò en els últims mesos, com ara el dels Agents de Circulació que no estaven d’acord amb les tasques assignades, la presidenta va preferir no comentar-lo perquè «és un tema molt candent sobre el qual se n’ha parlat molt i quan es comenti s’ha de fer coneixent tot el que hi ha darrere, és prou important per com donar-li tot el valor que es mereix». Igualment continguda es va mostrar respecte a la convocatòria de vaga dels funcionaris del Govern: «Hi ha diferents sensibilitats entre els treballadors del comú i hem de buscar el consens».