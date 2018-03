El PS interpel·la el Govern per l’acollida dels sahrauís

El PS exigeix al Govern explicacions sobre els entrebancs burocràtics que posen en perill l’acollida dels nens sahrauís el proper estiu. Per això, el conseller general Gerard Alís va fer arribar ahir a l’executiu un seguit de preguntes escrites perquè exposi públicament quins són els problemes que impedeixen que el programa d’acollida pugui tirar endavant, així com quines gestions s’han dut a terme fins ara per intentar solucionar-ho.

La demanda arriba després que l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps), que gestiona el programa Vacances en Pau –a través del qual cada estiu venen al país una desena de nens sahrauís–, hagi denunciat que aquest any segurament no es podrà fer efectiu el projecte d’acollida i que el motiu són les dificultats posades des de Govern. Alís va demanar que s’indiquin les raons i les gestions dutes a terme fins al moment. Però també va exigir a l’executiu més detalls i va preguntar «si ha mantingut reunions amb representants de l’Adsaps i de la delegació del Sàhara a Catalunya per tractar el problema». Si és el cas, el parlamentari vol saber «quines solucions han estat plantejades».

Alís també va reclamar explicacions per saber «per què no és possible signar, tal com demanen des de l’Adsaps, un conveni amb Espanya que permeti l’arribada dels nens sahrauís». Així mateix, va sol·licitar al Govern si té previst realitzar «gestions o actuacions perquè la situació es recondueixi de cara als propers anys i els nens puguin tornar a venir al país sense problemes».