El Govern reconeix que el concurs de mestres tenia errors «de forma»

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va reconèixer ahir que el concurs que el Govern va fer l’any 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals va tenir errors «de forma». Segons va detallar Cinca, l’únic problema recau en el fet que el comitè de selecció no deixés argumentat per escrit que delegava part del procés a personal especialitzat. Un error «de formalitat» que, tal com va afirmar el ministre, «no alterava en res el resultat del concurs».



Cal recordar que la polèmica –i el conseqüent neguit del professorat– sorgeix després que el Tribunal Superior anul·lés el concurs del 2016, la qual cosa faria perdre el lloc de feina a les 20 persones que el van guanyar i caldria repetir el procés de selecció. El Govern, però, està convençut que no caldrà arribar a aquest punt i per això ahir va anunciar oficialment

–tot i que al sindicat d’ensenyament ja els hi havien avançat– que presentaran un incident de nul·litat davant del Tribunal Superior, un pas previ necessari per portar el cas al Constitucional. Caldrà veure quina és la decisió de l’alt tribunal.

Les declaracions van tenir lloc ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i en resposta a les preguntes dels periodistes, ja que fins aquest moment el Govern no havia volgut fer declaracions sobre la qüestió. En el mateix escenari, el portaveu de l’Executiu va admetre que el Govern entenia que «no cal fer per escrit» el procés de delegació del comitè de selecció als especialistes i que, en conseqüència, no ho fa mai. És a dir, que hi ha altres concursos públics en els quals també hi ha aquest «error de forma». En tot cas, el ministre va avançar que a partir d’ara canviaran la manera d’actuar en aquests casos i que «aquesta formalitat caldrà que es faci en qualsevol concurs». En tot cas, però, va voler tranquil·litzar dient que «només hi ha retroacció en aquest cas perquè s’ha interposat un concurs».

Els arguments

Amb tot, Cinca va reiterar que «els elements expressats pel tribunal no s’ajusten al que realment s’ha produït». En aquest sentit, el ministre va recordar que segons el reglament vigent el comitè ha d’estar format per dos membres de la funció pública, dos del ministeri d’Educació. A més, i també com preveu el reglament, el comitè de selecció pot delegar una part del procés a personal especialitzat si el perfil dels candidats així ho requereix. Aquesta delegació, però, ha d’estar formalment feta per escrit. Un pas que el Govern no va fer i que el Superior deixar clar en la seva sentència que és necessari.



Segons el Govern, però, això no afecta el resultat de la selecció perquè el que es pretén amb la delegació «és obrir la porta a què les persones avaluades puguin manifestar el seu rebuig als avaluadors». Per preservar aquest dret a rebutjar algun dels avaluadors per la raó que sigui, cal identificar la delegació per escrit indicant les persones que s’inclouran al procés. Tot i que això no s’hagi fet, Cinca va deixar molt clar que «tot el procés de correcció és anònim» i que, per tant, «els correctors no saben a qui avaluen».

Preocupació del professorat

La notícia va provocar neguit entre el professorat davant la incertesa que el cas genera no només per les persones afectades, sinó també pels altres edictes que s’han dut a terme o que es realitzaran en un futur i que se suma a la incertesa que ja genera de per si tenir un contracte d’eventual.



La decisió de portar el cas al Constitucional no va calmar al col·lectiu, ja que no és segur que l’incident de nul·litat sigui acceptat ni que el TC doni la raó al Govern. Per tot, el sindicat d’ensenyament (SEP) va indicar a aquest rotatiu el passat dimarts que esperaran la resposta de la justícia però que si finament l’Alt tribunal dicta el mateix que el Superior, demanaran responsabilitats polítiques al ministeri d’Educació.