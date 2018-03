La Diputació de Lleida porta a Israel una carta del 1944

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va lliurar ahir a la ciutat israeliana de Rishon LeZion una carta a Rachel Furstenberg –Rachel Gewürz abans de casar-se– que li havia escrit la seva germana bessona Fanny Gewürz a Sort (Lleida) l’any 1944. L’havia redactada després de creuar els Pirineus fugint de la persecució nazi i ha estat localitzada recentment entre els documents conservats pels fills dels propietaris de l’hostal en el qual s’havia allotjat.

Segons va informar la Diputació a través d’un comunicat, Rachel en aquell moment vivia a Tel Aviv, en el Protectorat Britànic de Palestina, on havia aconseguit refugiar-se anys abans. Tot i així, mai va arribar a rebre el document que se li va lliurar ahir. Aquesta carta va ser retornada a Sort després d’un llarg recorregut per Espanya, Portugal i Egipte, però no va reaparèixer fins al març del 2017, entre altres documents que conservaven els fills dels antics propietaris d’un hostal on s’havia allotjat Fanny Gewürz.

Recerca històrica

En el marc del projecte 'Perseguidos y Salvados', l’objectiu del qual és recuperar la memòria del pas pels Pirineus de Lleida de milers de jueus que fugien de la persecució nazi durant la Segona Guerra Mundial, l’historiador Josep Calvet va aconseguir localitzar la família Gewürz a Israel per tal de fer entrega del document a la seva destinatària.

Rachel Furstenberg, que actualment té 93 anys, va rebre la carta acompanyada del fill de la difunta Fanny i de la resta de la família, en un acte que va estar carregat d’emoció i de simbolisme. Reñé va explicar que l’entrega del document representa un «acte de justícia» i va destacar la seva rellevància històrica, ja que constitueix un testimoniatge de primera mà de com van ser les fugides pels Pirineus, les dificultats per les quals van haver de passar aquests fugitius i també dels seus pensaments i il·lusions en aquell moment.

La dispersió de la família: de Polònia a la resta del món

La família Gewürz, d’origen polonès, residia a Karlsruhe (Alemanya) i tenien quatre fills: Chaja, Israel Oser i les bessones Gertrud (després Rachel) i Fanny. Els seus pares van morir en un dels guetos que els nazis van construir a Polònia, mentre que els seus fills es van amagar en diferents llocs: Chaja i Israel Oser es van refugiar al Regne Unit, Rachel va aconseguir emigrar a Palestina l’any 1939 i Fanny es va quedar a França fins que el 1944, davant l’amenaça dels nazis, va decidir escapar a Espanya amb una expedició de joves jueus que van creuar caminant el Pirineu de Lleida.

La jove va ser detinguda el 13 de maig del 1944, juntament amb la resta d’integrants del grup i conduïda fins a Sort, on es va poder allotjar a l’hostal Martín Casis gràcies a les gestions d’una organització jueva de suport als refugiats. D’aquesta manera, va evitar la presó. L’endemà d’arribar-hi va escriure una emotiva carta a la seva germana Rachel, on li comunicava la bona notícia i li transmetia el seu desig de reunir-se amb ella en Palestina.