La marxa del Punt de Trobada, amb els «mínims talls possibles»

Els treballadors del Punt de Trobada que han convocat una marxa pacífica per al dia de la Constitució estan treballant amb Mobilitat, el cos de Policia, Protecció Civil i el servei de circulació d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria per tal de minimitzar els efectes que pugui tenir la manifestació al trànsit. Segons va explicar ahir la portaveu dels treballadors, Marta Llamas, la reunió que van mantenir ahir amb els cossos de seguretat «va ser un èxit». «Hem preparat el traçat que farem a peu perquè tot i la manifestació la mobilitat d’aquell dia sigui fluïda», va explicar. L’objectiu és «fer els menys talls a la carretera possibles» per tal de «reivindicar-nos però respectar a tothom».



La setmana vinent realitzaran el recorregut a peu previst pel dia 14 acompanyats dels responsables dels cossos de seguretat per tal de detectar els punts que poden comportar més perill tant pels vianants com per la circulació i pactar com actuar-hi. Es tracta sobretot dels llocs en què hauran de travessar la carretera o passar per una rotonda. Per tal d’establir el màxim la seguretat, els treballadors també demanaran la col·laboració de la Creu Roja.

Canvis en el recorregut

En un inici, el recorregut de la marxa preveia sortir del Punt de Trobada a les 11.00 hores per anar caminat de forma conjunta fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on els manifestants descansaran i exposaran els seus neguits. Aquest primer recorregut passava per Santa Coloma, però les obres que s’hi estan fent poden dificultar el pas. Per aquest motiu, els organitzadors de la marxa tenen pensat passar per dins del poble de Sant Julià, però encara han d’acabar de decidir com entraran a la capital, per no solapar-se amb els actes institucionals de la Constitució. Segons va indicar Llamas, la setmana que ve informaran a Mobilitat del traçat final perquè els responsables puguin informar a través dels cartells de circulació de la marxa.

Més d’un miler de persones

Ara per ara, la marxa ja compta amb més de 600 assistents. L’objectiu, però, és superar el miler de participants. La manifestació té com a finalitat reivindicar els drets dels empleats i denunciar que, després de mesos de negociacions amb el Govern, encara es troben sense una línia d’autobús regular que els permeti arribar fins als seus llocs de treball ni una rotonda que els deslliuri de les llargues cues que es formen a la zona. A més, Llamas va deixar clar que no volen marxar de l’edifici i que esperen que els litigis que actualment estan en curs es resolguin al seu favor.