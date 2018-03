L’A i SDP critiquen la «falta de rigor» en les adjudicacions

La nova polèmica per les adjudicacions del Govern ha incrementat la preocupació dels partits de l’oposició per la gestió dels diners públics. Els dubtes sobre el concurs per establir un servei de bicicletes elèctriques compartides al Principat se sumen a les incerteses de si el marc legal per finançar el projecte és l’adequat. Per tot, el conseller liberal Jordi Gallardo va afirmar ahir que «la gent té dubtes dels procediments d’adjudicació que s’estan duent a terme per la manca de transparència i de rigor del Govern». Al seu entendre, «hi ha una línia entre el que és legalment possible i èticament correcte que s’està barrejant massa sovint». En el mateix sentit es va expressar Víctor Naudi, d’SDP, que va lamentar que «els últims edictes són problemàtics». «Ja no és d’estranyar sentir a parlar d’adjudicacions amb favoritismes», va afirmar el progressista.



Els dubtes sobre el finançament van ser posats sobre la taula per Gallardo en el debat del pressupost de la setmana passada. A aquest fet se li ha sumat que sortís a la llum un recurs presentat per l’empresa perdedora del concurs afirmant que s’havia fet una adjudicació per interès i sense respectar la parcialitat. Per aclarir tant si el finançament del projecte s’ha fet conforme la legalitat, com si s’ha produït alguna irregularitat en el procés d’adjudicació, el conseller d’SDP va anunciar ahir que també han entrat una demanda d’informació al Govern per conèixer els detalls del concurs. Una petició que també van fer dilluns els liberals.

La justificació del Govern

Per la seva banda, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar ahir que un dels principals motius que van decantar la balança per escollir l’empresa guanyadora del concurs per establir un servei de bicicletes elèctriques al país va ser l’ajut públic que necessitaven. Segons va exposar, les dues empreses que es van presentar al concurs presentaven un pla de negoci en el qual es feia necessari rebre una quantitat econòmica de l’administració. La guanyadora requeria 130.000 euros anuals, dels quals 90.000 euros els aportaven els comuns i 40.000 el Govern. L’empresa descartada demanava, segons Cinca, «pràcticament el doble».



Preguntat per altres aspectes que l’empresa descartada argumentava en el seu recurs com ara el fet que els guanyadors tenien part de la documentació en francès quan el plec de bases obliga a presentar-la en català, el ministre a respondre que «no és cert que el plec de bases no permeti parts en altres llengües». «Ho permet sempre que només sigui complements tècnics com pot ser la descripció d’un motor». Segons el recurs, el que està en francès és l’experiència de partner de l’empresa guanyadora, així com la memòria explicativa de la seva tecnologia.



En tot cas, el ministre va deixar clar que per part seva ja van desestimar el recurs i que ara caldrà veure si l’empresa que ha perdut el concurs decideix portar el cas a la Batllia o no.