Per a la societat, no per a la dona

El col·lectiu Acció Feminista d’Andorra va presentar ahir el seu manifest de sis punts pel que consideren una millora de la societat que passen per temes que, a priori, podríem considerar femenins però que acaben afectant el conjunt de la societat, com ara l’avortament, la bretxa salarial o la violència de gènere, entre d’altres. La d’ahir va ser una presentació simbòlica en societat perquè, de fet, el manifest gira per les xarxes des de l’1 de març. I amb prou èxit. «Hem aconseguit 1.500 adhesions en set dies a la plataforma change.org», va concretar una de les portaveus d’Acció Feminista, Aurora Baena, qui va animar a «no perdre l’embranzida perquè la feina ha de seguir després del 8 de març, organitzant-nos en comissions per defensar cada un dels cinc punts del nostre manifest». Les cinc demandes són, en realitat, algunes més però totes caben sota cinc paraigües diferents: qualitat democràtica, economia, educació, salut/benestar i drets laborals, segons detallen les mateixes activistes al document.



La presentació d’ahir va tenir lloc a La Fada Ignorant que lluïa prou plena amb més d’una trentena de persones, la majoria dones: «Ens hauria agradat que hi hagués més homes perquè les situacions que plantegem no són un problema de les dones, són un problema de la societat», va sentenciar Laura Dallarès, una altra de les impulsores i portaveu accidental ahir a la tarda. També es trobaven a faltar els i les joves, amb una mitjana d’edat que, a ull, semblava rondar la quarantena: «Hi són i ens acompanyen a les xarxes però molts estudien fora i no han pogut venir», va assegurar Dallarès. Acció Feminista d’Andorra aplega més d’una cinquantena de persones i està oberta tant a homes com a dones, ha crescut més depresa i amb més interès que altres associacions feministes presents al país,el secret, podria ser, segons les impulsores: «som un moviment transversal i hem consensuat el manifest entre totes, tothom ha hagut de cedir en alguns aspectes». L’avortament en els tres supòsits bàsics és la primera batalla que volen abordar.



Avui el moviment convoca una concentració a la plaça Lídia Armengol a les 15.00. en el marc de la Marxa Mundial de les Dones i de les diferents accions convocades en el Dia Internacional de la Dona.