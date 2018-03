Cinca no descarta fer canvis en les mesures pel lloguer

El ministre de Finances, Jordi Cinca, no descarta eliminar alguna de les mesures que el Govern va presentar la setmana passada per pal·liar l’augment dels preus dels pisos de lloguer i la manca d’oferta d’habitatges. Així ho va assegurar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, quan se li va preguntar sobre l’oposició dels comuns a la reducció del percentatge de cessió obligatòria en promocions que vagin per al lloguer, és a dir, a disminuir l’actual 15% que l’administració pública rep cada vegada que algú vol construir en sòl urbà edificable. Tot i així, Cinca va manifestar que de moment l’Executiu mantindrà les mesures.



Els cònsols, durant la reunió de cònsols de dilluns, van deixar clar que no veuen amb bons ulls aquesta proposta, anunciada pel ministre d’Interior, Justícia i Afers Socials, Xavier Espot, al Consell General, en el marc del debat sobre el pressupost d’aquest any.

Cinca va aclarir que quan es va exposar el paquet de mesures als comuns, «no es va entrar a debatre al detall cada proposta». Segons el ministre, només es va compartir la preocupació sobre la situació del lloguer al país i es va exposar «de manera general» el conjunt d’iniciatives pensades pel Govern. El demòcrata va afegir que es va convocar una reunió per demà amb els representants dels comuns per explicar més a fons cadascuna de les propostes. Un cop s’aprofundeixi en les conseqüències de cada proposta, Cinca va comentar que s’hauria de discutir-ne la viabilitat per separat per veure si alguna és «inviable» o «inadmissible per alguns comuns·.

Apartaments turístics

«Hem d’abordar el problema dels lloguers des d’un ventall de mesures de molts àmbits diferents, entre els quals, el dels apartaments turístics», va subratllar el ministre. Cinca va dir que a finals d’abril s’aprovarà el reglament que estableix les condicions necessàries per explotar un habitatge com a apartament turístic.

DA debat mesures complementàries



D’altra banda, l’executiva de DA va enviar ahir un comunicat en què s’explicava que la comissió econòmica del partit analitzarà la situació actual de l’habitatge al Principat amb l’objectiu de proposar mesures complementàries a les que ha previst el Govern.

En el mateix escrit, DA també va comunicar que començarà una ronda de visites a les parròquies «per recollir les aportacions del territori i poder plantejar les línies estratègiques del programa electoral, a més de posar en marxa un treball conjunt».