Torna Malikian amb un toc més íntim de la seva ‘Història del violí’

Ara Malikian (Beirut, Líban, 1968) tornarà al Principat menys de 12 mesos després de la seva última actuació a l’Auditori Nacional però la cita serà aquesta vegada al Prat del Roure, i donarà el tret de sortida a la 34a edició dels Colors de Música d’Escaldes-Engordany el proper diumenge 25 de març a les 19 hores. Tot i que l’actuació de Malikian tornarà a emmarcar-se en la seva gira La increïble història del violí, la mateixa amb què va arribar a l’Auditori l’any passat, el conseller de Cultura del comú escaldenc, Salomó Benchluch va assegurar que «tindrà un gir més personal, no serà el mateix espectacle que vam veure a l’Auditori tot i que no faltaran les seves peces més mediàtiques». Les entrades es posaran a la venda el dilluns a la pàgina web i a l’oficina de tràmits del comú. Costaran entre 20 i 25 euros i Benchluch va indicar que tenen «molta confiança que es venguin tan ràpidament com la seva darrera actuació al país, que no van durar ni 48 hores a la venda». La sala d’actes del Prat del Roure on tindrà lloc el concert té una capacitat per a 700 persones assegudes.

El músic estarà acompanyat de set membres de la seva orquestra, amb tocs de l’Orient Mitjà



Benchluch també va explicar que la selecció de la data i de l’horari no han estat casuals sinó que coincideixen amb la voluntat de l’artista i del comú per acostar la música a la major quantitat possible de persones diverses i creuen que un diumenge a la tarda «convidarà a l’assistència d’un públic més familiar, amb canalla. Comencem les vacances de pasqua i plantegem el concert com una de les primeres activitats d’aquesta i a una hora que qui vulgui esquiar li donarà temps, no caldrà sacrificar-se», va fer broma el conseller



Malikian estarà acompanyat a dalt de l’escenari per set membres de la seva orquestra (viola, violoncel, violí, contrabaix, tables índies i guitarra). Entre tots, perfilaran aquest concert més íntim de Malikian, amb tocs de música de l’Orient Mitjà, d’Armènia i flamencs, fidel a la recerca als orígens del músic que va néixer al Líban, però és d’ascendència a Armènia i ara ja fa més de 17 anys que viu a Madrid.



Els Colors de Música d’aquest any formaran part dels actes de celebració del 40 aniversari de la parròquia que, segons va avançar Benchluch, es donarà a conèixer ben aviat.