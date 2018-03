Una altra manera d’explicar contes

La revolta dels contes, un curtmetratge que revisa els contes clàssics com La Caputxeta Vermella o Els tres porquets per donar-nos una visió moderna i despertar-nos l’esperit crític des de petits, ens pot servir per il·lustrar la situació i la declaració d’intencions del quart Andorra Kids Film Festival, que es va presentar ahir. La revolta dels contes va estar nominada als premis Oscar 2018 com a millor curtmetratge, i és aquest tipus de projectes ambiciosos que el Festival vol portar al principat. «Estem entre els Festivals de referència per a nens de tot el món», va assegurar la directora de l’Andorra Kids, Marta LLadó, després d’explicar com el Festival de Cinema Internacional d’Edimburg havia destacat la seva feina durant aquests quatre anys d’existència. Una altra característica que l’Andorra Kids comparteix amb La revolta dels contes és la voluntat d’acompanyar els nens i joves cap a un consum dels productes de la indústria cultural crític, que passi sempre pel filtre de la consciència i de la repregunta. Però una flor no fa primavera i juntament amb aquest curtmetratge, els menuts del Principat i els seus acompanyants podran gaudir de 31 curts més i un llargmetratge entre el 7 i el 15 d’abril a les sales de projeccions habilitades al Comú d’Escaldes-Engordany, al Prat del Roure i a la FNAC Andorra.



Hi haurà per triar i per remenar perquè els curts d’aquest any venen de més de 22 països. S’han dividit en tres grups, segons l’edat dels espectadors i també s’oferiran en una modalitat escolar, entre setmana, i en una modalitat familiar, els caps de setmana. Lladó va destacar que «des de l’any passat, al grup més gran, de 13 anys hi hem introduït una activitat orientada a despertar les inquietuds».



Balanç

Durant les tres edicions passades van gaudir les projeccions més de 17.000 espectadors, «una xifra que tenint en compte les proporcions del país és molt satisfactòria», van valorar des de l’organització. Quan acabi aquesta edició, el festival haurà acollit 230 pel·lícules diferents, totes d’estrena al país i el 80% d’aquestes doblades o subtitulades al català, gràcies a la col·laboració del Ministeri de Cultura.

La cloenda barrejarà clàssics del cinema musicats en directe per «submergir-nos en el passat»



Festival Clermont-Ferrand

El Festival Clermont-Ferrand és el més gran de França, després del de Cannes i està dedicat en exclusiva als curtmetratges, tot i que no només infantils. En aquesta ocasió l’Andorra Kids Film Festival convida a Clermont-Ferrand a ocupar part dels seus espais i li dona «carta blanca», va dir Lledó, per delectar el públic amb set obres.



Tot va bé si acaba bé

Això és el que diu el refranyer i sembla que l’Andorra Kids Film Festival ho subscriu perquè ha programat un cinema-concert com a cirereta del pastís de cloenda amb el qual volen «submergir l’espectador en el passat a través d’una selecció de grans clàssics del cinema musicats en directe», va explicar Lladó. Musicats i també dansats de la mà dels ballarins de Líquid Dansa i la companyia Animal. La composició musical ha estat creada per a l’ocasió per L’escola Espai de Música Moderna.