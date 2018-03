Arcalís obrirà fins al maig oferint forfets conjunts amb Grandvalira

L’estació d’Ordino-Arcalís allargará gairebé un mes més la temporada d’esquí aquest any, gràcies als gruixos acumulats amb les nevades de les darreres setmanes i preveu que la seva nova data de tancament sigui l’1 de maig, coincidint amb el Dia Internacional del Treballador, festiu a tots els països europeus, que podria portar una bona afluència de turistes durant el pont a Andorra que aprofitarien aquesta última oportunitat de la temporada, segons van explicar fonts consultades. No obstant això, van assegurar que a principis de la propera setmana es confirmaran tots els detalls sobre les noves dates de tancament i els detalls d’aquesta ja que, previsiblement, algunes de les pistes sí que tancaran al final del període de Setmana Santa com, de fet, estava previst inicialment per a tota l’estació.



Vallnord va informar ahir en un comunicat que «els gruixos de neu s’han renovat en els últims dies i fan que la neu s’acumuli en més de 150 centímetres i superin els 2 metres i mig en les cotes ubicades a major altura», fet que segueix assegurant les reserves per mantenir la temporada fins ben entrada la primavera, per a la satisfacció de tots els esquiadors.

Saetde a Arcalís

Aquestes últimes setmanes de la temporada també portaran més canvis a Arcalís, més enllà del calendari de tancament. La presència de Saetde a Arcalís es farà evident amb la comercialització, a partir d’avui, d’una opció per afegir al forfet de temporada de Grandvalira que permetrà esquiar a Arcalís fins a primers de maig. El preu d’aquest afegitó serà de 25 euros, segons les fonts consultades.



Les mateixes fonts van insistir en el fet que falten detalls per tancar sobre la comercialització d’aquesta opció per afegir al forfet de temporada i, sobre els imports dels forfets de Grandvalira que s’adquireixin durant aquests dies i que integrin Arcalís entre les opcions d’esquí. Tot i això, alguns llocs web especialitzats com Nieve Aventura, asseguraven ahir que l’import extra en aquests casos seria de 15 euros.

Altres canvis primaverals

Amb l’augment de les hores de llum solar i amb la col·laboració del bon estat de la neu, Vallnord ja va anunciar que, a partir de març, els dominis de Pal i d’Arinsal han estrenat horari ampliat fins a les 18.00h, ja que, a les portes de la primavera, l’hora de posta del sol frega ja les 19.00h.

Aquest cap de setmana, els usuaris de Vallnord trobaran la totalitat de camps de neu oberts, amb el total de remuntadors mecànics en funcionament i els serveis de restauració i de les Escoles d’Esquí a ple rendiment. Els serveis de restauració del domini també han allargat l’horari d’atenció.