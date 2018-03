Els ingressos pel ‘roaming’ dels turistes cauen dels 49 als 39 milions

Els ingressos que Andorra Telecom va guanyar durant el 2017 de les dades mòbils utilitzades pels turistes va disminuir 10 milions d’euros respecte a l’any anterior. És a dir, els beneficis derivats del roaming in van passar dels 49 milions d’euros el 2016 als 39 milions l’any passat, una tendència a la baixa que es preveu que encara caigui més en els propers anys, ja que els estrangers que visiten Andorra cada vegada paguen menys per utilitzar les dades, tal com va explicar a EL PERIÒDIC el director de la parapública, Jordi Nadal.



De fet, un dels aspectes que més destaca la companyia durant el 2017 és. precisament, el nivell de consum de dades mòbils. «Cada dia es bat el rècord de volum de dades que els turistes consumeixen a Andorra», va assegurar el director. Nadal considera que és «molt possible» que d’aquí a tres o quatre anys, el consum de dades mòbils dels visitants a Andorra superi el dels propis residents. Actualment, els percentatges s’allunyen del panorama previst de cara al 2022. El consum dels locals encara és molt majoritari, del 90% del total, mentre que el dels visitants és del 10%. Això es deu a la reticència que encara tenen els turistes a utilitzar Internet en un país on abans es cobrava molt més per l’ús de les dades a través de dispositius estrangers.



La gran part dels ingressos recaptats pel roaming in prové dels turistes espanyols, ja que són els que encara han de pagar per navergar per la xarxa al Principat. Nadal considera que els descomptes per als usuaris, que si són de Vodafone o Movistar paguen prop de 10 euros diaris, haurien de ser més significants, però també va admetre que s’ha avançat molt en els últims anys, ja que ara «ja no es reben les factures de més de 1.000 euros d’abans». Yoigo i Orange encara no ofereixen quotes reduïdes per utilitzar Internet a Andorra, però segons Nadal, a principis del mes que ve posaran en marxa un paquet de preus més assequible per als que viatgen al país.



La gran part dels turistes francesos, en canvi, poden activar les dades a Andorra com si fossin a França o a qualsevol altre país de la Unió Europea, ja que els principals operadors gals van eliminar el roaming amb Andorra. Nadal va voler destacar que són les operadores espanyoles, i no pas Andorra Telecom, les que estableixen el que cobraran als usuaris espanyols que visitin el Principat.

D’altra banda, el director de la parapública va recordar que fa uns anys es preveia que els ingressos pel roaming serien molt inferiors dels que realment han estat. «La incertesa del roaming era molt més gran fa anys, quan es preveia que ingressaríem només cinc milions d’euros», va apuntar. Nadal estima que fins el 2020-2021 es recaptaran 20 milions anuals per aquest concepte.

Projectes per suplir les pèrdues

Davant la previsió que els ingressos per roaming disminueixin encara més, Andorra Telecom està potenciant projectes que supleixin les futures pèrdues. Des del 2014 que la parapública va canviar els estatuts per poder actuar a l’estranger amb inversions com la que va començar fa quatre mesos a Espanya, amb Avatel, la companyia que està instal·lant fibra òptica a Andalusia. A banda, també s’extreuen beneficis d’Espic, la filial especialitzada en atenció al client, i de la venda dels títols de l’operadora espanyola MásMóvil.

Un pas més cap a ‘l’internet de les coses’

Andorra Telecom desplegarà durant aquest any i el que ve una vintena d’antenes per tot el país que permetran augmentar l’eficiència de gestions com la recollida d’escombraries o el control de les places lliures i ocupades dels aparcaments. La parapública aposta per la xarxa LoRa i la Sigox, unes noves tecnologies que permeten connectar objectes a Internet a través de sensors inalàmbrics que consumeixen molt poca energia.



Així, per exemple, es podran instal·lar sensors connectats a aquesta xarxa a les papereres o als contenidors d’escombraries perquè informin a un servidor sobre el nivell d’escombraries. És a dir, es podria saber quan les papereres estan plenes i llestes perquè les vagin a buidar sense anar físicament a comprovar-ho i sense malgastar temps ni energia enviant un camió a llocs remots on possiblement els cubells estiguin buits. De la mateixa manera que passaria amb les escombraries, els sensors també es podrien posar a les cubes de gasoil.



Aquest enviament d’informació seria impossibles si es fes a través de la xarxa wifi o de 3G o 4G, pel gran consum d’energia que comporten. «El sensor no duraria ni una setmana si funcionés per wifi; en canvi, amb LoRa o Sigway, pot durar anys», va explicar Jordi Celades, d’Andorra Telecom. Els sensors també podran transmetre informació sobre els aparcaments, de tal manera que els usuaris connectats a la xarxa podrien saber on es troben les places lliures en un radi proper. El cost que l’usuari haurà de pagar de quota per estar connectat a la xarxa LoRa serà de cinc o sis euros l’any, segons va explicar el representant de la parapública.



Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom preveu que els comuns i el Govern estiguin interessats a utilitzar la nova xarxa. Tot i així, la tecnologia s’enfoca més cap al sector empresarial i, concretament, cap a l’industrial, ja que permet gestionar amb més eficiència la gestió de l’aigua i de la llum, amb comptadors i sensors de temperatura, d’humitat i de nivells de CO2, entre d’altres.

El desplegament de la xarxa LoRa i Sigfox ja s’ha desplegat a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. De fet, s’està experimentant amb la tecnologia a través d’una prova pilot en una empresa del país. Per garantir el dret a la privacitat de l’empresa, la parapública encara no vol donar a conèixer més detalls de la prova.