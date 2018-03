Concurs per cobrir entre cinc i set places vacants a bombers

El director del Cos de Bombers, Joan Carles Recasens, va anunciar ahir que aquest any hi ha la previsió de convocar un concurs perquè durant el 2019 es puguin cobrir entre cinc i set places vacants. Segons Recasens, malgrat que actualment només hi ha dues vacants, la previsió és que l’any que el nombre s’incrementi tenint en compte les jubilacions previstes. «Com que és un procés una mica llarg, començarem aquest any a preparar-ho», va assegurar el responsable del Cos de Bombers, que va apuntar que «l’objectiu seria que quan un bomber es jubila, ja n’hi hagués un altre que hagués fet la formació i el reemplacés des del primer dia». Si no el procés s’allarga molt, ja que les formacions duren entre tres i sis mesos. De fet, en el discurs que va pronunciar en el marc de la celebració del patró dels bombers, Recasens va exposar que la convocatòria de noves places era una de les tasques pendents «per donar la qualitat i agilitat necessàries» als serveis. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va exposar que «no hi ha d’haver cap impediment» per poder cobrir aquestes places, ja que el pressupost del 2018 ja preveu una partida per aquesta finalitat.

Plantilla

Preguntats sobre si el nombre d’efectius actual (119) és suficient, tant un com l’altre van coincidir a dir que sí, si bé no amaguen que la plantilla no es pot reduir. «Actualment tenim els mitjans, no en sobren, però tampoc en falten. Tenim els justos i això vol dir que el cos està ben proporcionat», va exposar Recasens. De la seva banda, Espot va apuntar que «hem arribat a una xifra òptima pel nivell de servei que estem prestant» però que «és veritat que si en tinguéssim una mica més aniríem més folgats, però la xifra és adequada, correcta, permet prioritzar altres necessitats d’altres cossos, però no ens podem permetre reduir-la». De manera que, va deixar clar que «si hi ha vacants per jubilació o un altre motiu, les hauríem d’anar cobrint».



Ara bé, es va indicar que tenint en compte que les formacions són «complexes, llargues» i comporten «un cost important» pel que fa a l’adquisició de material, s’opta per esperar que hi hagi com a mínim unes cinc vacants per cobrir en el moment de convocar-les.



Tant des del cos com des del Govern s’espera que en les noves incorporacions també hi hagi dones, ja que avui dia només n’hi ha tres. De fet, com que la celebració ha coincidit també amb el Dia Internacional de la Dona es va coincidir que aquest és un dels reptes pendents. «Crec que nosaltres hem fet el que calia, que és permetre que la provisió de llocs de treball es pugui fer amb absoluta igualtat de drets», va apuntar el ministre, que va afegir que «a patir d’aquí també és qüestió de conscienciació, que hi hagi un canvi de xip en la població i en les nenes perquè vegin que és una professió on és molt necessari que hi hagi presència femenina per enriquir el cos».

Cotxera

D’altra banda, el director dels bombers va anunciar també que aquest any es farà el concurs d’idees per dur a terme una ampliació de les cotxeres. La nova instal·lació es preveu ubicar-la en un terreny al costat del parc de Santa Coloma i tindrà capacitat per a sis camions. Es considera que amb aquesta obra «es cobriran les necessitats durant 15 o 20 anys».



L’altre gran repte que segueix pendent és el desplegament reglamentari de la llei del Cos de Bombers. Espot va recordar que ja s’ha aprovat el primer reglament, que fa referència a la jornada i l’horari de treball i que s’està en procés d’elaborar els que fan referència a l’accés al cos, la promoció, la carrera professional, el del comitè mèdic i el dels dies compensatoris. Tots ells, va explicar, s’estan acabant de consensuar amb els sindicats i representants dels efectius.

Valoracions

En el marc dels discursos institucionals, Espot va destacar l’augment progressiu de les actuacions realitzades per aquest departament i que ha estat especialment significatiu en els serveis relacionats amb el transport sanitari. A més, va voler remarcar que sempre s’ha buscat que «els bombers i la resta de cossos especials estiguessin ben valorats i per això sempre hem volgut mantenir la gestió del cos al marge del debat polític».



Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, va destacar que el de bombers «és un dels serveis més ben valorats pels ciutadans», assegurant que no és un tòpic, sinó que «representen els valors més preuats de qualsevol societat» com són «la solidaritat, l’ajuda a les persones necessitades i la proximitat amb la ciutadania». A més, va subratllar que el més rellevant és «la vocació de servei públic i l’orgull de formar part d’un grup de persones compromeses amb el país».



Joan Carles Recasens també va reivindicar l’aprovació de la llei de cooperació i assistència mútua entre Andorra i França en matèria de socors que va destacar que «facilita la col·laboració i permet participar amb accions que es fan a França». Justament aquesta col·laboració internacional la va utilitzar Martí per remarcar que «la família dels bombers internacionals és una gran família».



En l’acte, a més de les autoritats del país, també hi van participar representant dels cossos d’ordre i salvament catalans, espanyols i francesos i es va fer un homenatge, donant-li una insígnia, a qui havia estat el cap del parc de bombers de Camprodon, Francesc Carola.