El Comú de la Massana vol renovar el pla de dinamització comercial que té vigent i que es va fer fa deu anys per tal d’adaptar-lo al nou context econòmic i social. Per aquest motiu aquesta setmana es va fer públic al BOPA l’edicte del concur internacional per adjudicar la redacció d’un nou pla de desenvolupament local, comercial i turístic per a la parròquia. Segons va explicar el consell de Turisme, Comerç i Dinamització, Sergi Balielles, «els dos grans eixos són refrescar i coordinar». La voluntat és fixar un pla d’accions a cinc o deu anys vista. Així, com que es començarà a treballar l’any que ve i el 2020 serà un nou comú el que agafarà les regnes, va exposar que «volem que estigui consensuat tant amb la minoria com amb el sector privat perquè pugui perdurar en el temps».



Balielles va indicar que la casuística que presentava el país ara fa deu anys no és la mateixa que ara. «En aquell moment el gran neguit era desestacionalitzar i reactivar», va apuntar, ara en canvi, «la casuística és més amable i, per exemple, desestacionalitzar no em preocupa tant». Així doncs, es vol analitzar el tipus de client que es té i veure les necessitats per poder implementar les accions corresponents. El conseller va admetre que tenen «certa experiència, però a vegades cal reinventar-se. Hi ha coses que es desgasten i no te n’adones. Per tant, s’ha de canviar, posar-nos al dia». En aquest context va posar dos exemples, com són el mercat de Nadal o Lo Mandongo, dues activitats que funcionen molt bé des de fa anys, «però potser un dia la gent se’n casa o es troben que ja saben què trobaran i com acabarà i ja no els atrau». Per això es volen buscar nous al·licients.

Col·laboració

La tasca que s’ha de dur a terme va explicar que s’ha de fer de totes, totes, amb col·laboració amb el sector privar. «Si han d’implicar, perquè el comú i l’estació sols no ho poden fer tot i hem d’estar coordinats. A més, he d’evitar trepitjar-nos si tothom organitza activitats», va remarcar, assegurant que està convençut que «tenim molt marge per córrer».

El treball que es durà a terme serà «molt transversal», implicant els departaments de turisme, cultura però també de via pública i serveis, així com hotelers, restauradors i comerciants. «Si la gent es fa seu el pla, si la parròquia hi creu, serà la força i l’èxit», va garantir Balielles, que va voler felicitar, la feina feta ara fa deu anys pels resultats obtinguts gràcies a la iniciativa.