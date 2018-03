L’FC Andorra reforça el mig del camp amb Acosta

Reforç per a una plantilla curta de per si i que s’ha vist afectada per les baixes de llarga durada. L’FC Andorra fitxa fins a final de temporada a Carlos Acosta, per tal de guanyar una peça al mig del camp i comptar amb més garanties d’efectius fins a final de curs.

Acosta és de la Seu d’Urgell i té 28 anys. Actualment jugava a futbol sala a l’FC Castellciutat, després que l’FC La Seu d’Urgell, club on es va formar, desaparegués. Té passat a la Lliga Nacional, quan va ser-hi en dues etapes. Primer a la UE Sant Julià una temporada, i després tres a les files de l’FC Lusitans. Entremig va tornar al seu club de tota la vida. Com a migcampista aportarà caràcter, tot i que també pot jugar en diferents posicions sobre el terreny de joc. «Soc un jugador a qui li agrada la lluita i molt polivalent. Menys de porter i davanter centre he jugat de tot», assenyala Acosta, remarcant que «també aporto molt treball i companyonia dins el vestidor».

La proximitat amb la capital alturgellenca fa que sempre hagi seguit el desenvolupament dels tricolors a la lliga, a més de les amistats que hi té a la plantilla. Veient quin està sent el rendiment i els punts amb què compten a la classificació, considera que «mantenir la categoria quasi ja està fet. A partir d’aquí jugarem per aspirar al màxim que es pugui». Demà es presenta a la Borda Mateu la UD Viladecans, que ocupa la segona plaça, davant el qual tindrà la possibilitat de debutar. El rivl és dels complicats, però Acosta considera que a Primera Catalana tots ho són, ja que «en aquesta categoria no et pots relaxar contra ningú. Té un nivell d’exigència bastant elevat».

Aquest és el segon reforç de l’FC Andorra. Setmanes enrere era Joel Martínez qui s’incorporava a l’entitat tricolor. Les baixes que hi ha a la plantilla són el motiu d’aquestes arribades. «Tenim una mancança de jugadors per una sèrie de lesions de llarga durada i alguna cosa havíem de fer per continuar amb la competitivitat que estem desenvolupant a l’actualitat», afirma el president del club, Albert Ferré. Futbolistes com Jordi Alàez, Marc Pujol i Jordi Betriu van haver de ser operats i fa mesos que no es pot comptar amb ells, pednent-se el que resta la temporada. Amb una plantilla amb només 16 efectius del primer equip, se li han de sumar les baixes que es produeixen puntualment per lesions i sancions. El juvenil està sent un element important per al conjunt, amb alguns dels seus jugadors sent protagonistes al primer equip. L’entrenador, Candi Viladrich, volia comptar amb algun reforç per encarar amb màximes garanties el tram final de la temporada, no només a l’hora dels partits, sinó també en les sessions d’entrenaments.