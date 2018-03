Creixement exponencial de llicències i equips femenins

Les noies cada vegada més estan entrant en totes les facetes del futbol i el futbol sala. Especialment al terreny de joc i a Andorra és evident, amb el fort creixement viscut els últims anys, tant quan a llicències com d’equips. És una línia ascendent que té camí de seguir creixent.

Una de les principals apostes de l’actual directiva de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) quan es va fer càrrec de l’ens va ser potenciar el futbol femení, com es porta temps realitzant en d’altres països, amb un salt quantitatiu i qualitatiu més que evident. En només cinc anys, al Principat el creixement ha estat substancial. La temporada 2012-13 hi havia set equips femenins en les competicions de base del país. Aquesta campanya en són just el doble, 14. Aquests conjunts són de la Lliga Nacional, però a més també hi ha els tres de les diferents categories de l’Enfaf Crèdit Andorrà, que juga a Catalunya. Per tant, en total en són 17.

El creixement exponencial de les xifres també es produeix en futbol sala, amb uns índex encara superiors. En aquest període de cinc anys es passa de sis conjunts a 16, un d’ells de l’Enfaf. L’augment d’equips es produeix perquè cada són més les jugadores que hi ha. Les llicències actuals són de 210 federades en futbol i futbol sala, 159 de les quals dels clubs del país i 51 de l’Enfaf. Per continuar amb l’aposta, la pròxima temporada els clubs de la Lliga Multisegur Assegurances estaran obligats a tenir com a mínim un equip de base.

Participació internacional

Les seleccions nacionals femenines cada cop han anat agafant més protagonisme, i la seva participació cada vegada és major. El combinat absolut ja porta uns anys competint de manera oficial. Recentment va debutar la selecció sub-16 i el pròxim mes de setembre la sub-17 disputarà la fase de classificació per a l’Europeu de la categoria.

Arbitratge

L’exemple de Marta San Juan és una de les noves vies on la dona també ha començat a formar part. Aquesta àrbitre el cap de setmana passat va debutar com a assistent en un partit de la Primera Divisió, sent la primera fèmina en fer-ho. Amplia la seva experiència després que un parell de setmanes abans ho fes en un matx de la Lliga Biosphre. La FAF l’enviarà a Malta a l’abril per fer d’assistent en un enfrontament de la lliga d’aquell país i participarà en un curs a Suïssa per a que es converteixi en col·legiada internacional. De cara a la temporada vinent començarà a xiular partits de la Primera Divisió nacional com a principal. Ella marca un camí que segueixen d’altres. A l’últim curs d’arbitratge, tres noies van aprovar-lo i debutaran en breu en partits de base. A les juntes directives del clubs també es pot veure la presència de dones, encara que en aquesta parcel·la no d’una manera tan evident com en els casos anteriors.