Teixidó, motivat de nou

Torna amb tota la motivació i amb les ganes de tornar a fer grans coses. Després de superar la lesió al genoll, que el va obligar a aturar-se quan liderava el circuit mundial de curses verticals, Ferran Teixidó es prepara per seguir donant guerra, i per ser al capdavant entre els millors atletes internacionals. Compta amb un calendari exigent per ser un dels ocupants del podi final.

La campanya passada va ser decebedora pel corredor de l’equip d’estiu de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). Perdia líquid sinovial al genoll dret i això el va obligar a aturar-se, perquè no podia afrontar les carreres amb garanties, ni realitzar els entrenaments en condicions. Es produïa vivint «un dels millors començaments de temporada» al circuit mundial, assegura Teixidó, guanyant curses i encapçalant la classificació. Tot això ho ha deixat enrere i ara «em trobo bé físicament i he estat entrenant força en esquí de muntanya» per preparar la temporada. El cos li respon i les energies estan renovades: «Torno a estar motivat, que és el més important. Tinc moltes ganes d’iniciar la temporada».

Teixidó: «L’objectiu és el mateix de l’any passat, estar al davant. Ser entre els cinc primers, sinó no competiria»

El programa del curs comptarà amb set cites del circuit mundial de verticals, amb la possibilitat que en seguin vuit depenent de la beca. També competirà a mode d’entrenament en curses properes i la Copa d’Andorra. «Amb la federació hem començat a fer el calendari, però sobta que encara no sabem res de les beques, i aquest aspecte econòmic pot marcar si podem anar a algunes de les curses o no», afirma. La primera prova del circuit mundial serà la Trentapassi Vertical Race el 6 de maig. Després disputarà la Zegama-Aizkorri VK (25 de maig), Santana Vertical Kilometer (1 de juny), DoloMyths Run Vertical Kilometer (20 de juliol), Red Bull K3 (28 de juliol), Les KM de Chando (22 de setembre) i Grèste de la Mughéra VK (12 d’octubre). Si el pressupost ho permet, existeix l’opció de competir a Noruega a la Blamann Vertical (4 d’agost). Aquesta temporada hi ha la novetat que en quatre carreres puntuaran un 50% més, i en totes hi serà l’andorrà: Tretapassi, Zegama-Aizkorri, DoloMyths i Chando.

Ambició màxima

Les últimes temporades Teixidó ha demostrat quin és el seu rendiment en aquesta especialitat de les curses de muntanya i on pot estar. Amb 44 anys, les seves aspiracions són iguals a anteriors ocasions, perquè se sent fort per competir amb els més destacats. «L’objectiu és el mateix de l’any passat, estar al davant. Ser entre els cinc primers, sinó no competiria», assegura, perquè «he tingut la sensació que puc córrer amb els de davant i vull estar a aquest nivell». El desencís de la temporada passada ja queda oblidat i se centra en el que li ve per davant. Haver-ho de deixar quan estava aconseguint victòries al circuit mundial «em va deixar tocat, com per deixar-ho estar. No voldria que es tornés a repetir», per la mala experiència que va suposar.

Té les piles carregades i les sensacions que està tenint aquest hivern de cara a la preparació són positives i encoratjadores. «M’he motivat amb l’esquí de muntanya i m’he posat seriosament a competir. M’ha anat molt bé per fer la pretemporada», i amb aquesta disciplina es va sentir còmode, sobretot en els descensos, que podien ser més perillosos per al seu genoll. Abans d’iniciar el circuit mundial prendrà part en alguna cursa per acabar de posar-se a to, i durant la campanya participarà a la Copa d’Andorra.

Equip d’estiu amb els germans Teixidó i Casal

Com en anteriors temporades, l’equip d’estiu de la FAM estarà composat per germans. Ferran i Xavi Teixidó, i Marc i Òscar Casal. Tot i així, la FAM no deixa tancades les portes a ningú i obre l’opció de que hi entrin nous integrants. Per aquest motiu realitzarà entrenaments amb corredors que vulguin entrar a l’equip de la federació. Pels seus registres i resultats entraran a formar-hi part sempre i quan compleixin amb els requisits que se’ls hi demanen. També tindrien la possibilitat de ser convidats en alguna prova de les Migu Run Skyrunner World Series. Els quatre components repetiran calendaris. Ferran farà el de verticals. Les denominacions de les proves respecte l’any passat canvien. Xavi competirà a l’Sky Extra, que són les curses de major distància, mentre que els germans Casal faran les Sky Classic.