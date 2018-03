Els estudiants ja poden optar a les pràctiques d’Andbank

Andbank va obrir ahir per quart any consecutiu les inscripcions per realitzar les pràctiques remunerades durant l’estiu o de llarga durada que van destinades a aquells estudiants interessats a introduir-se en el sector bancari. Fins ara, ja són més de cent els estudiants que han participat al llarg d’aquests tres anys en el programa de pràctiques que s’emmarca dins de l’Andbank Trainee Program.

Compromís amb el talent

Amb aquesta iniciativa, Andbank continua apostant pel talent jove i ofereix als estudiants la possibilitat d’integrar-se en un equip de professionals de diferents departaments de serveis centrals i oficines de l’entitat, així com a les seves filials a l’estranger, per tal de conèixer el funcionament del món laboral bancari. Gràcies a aquestes estades formatives, els joves candidats obtenen una experiència pràctica que complementa la seva formació i permet aconseguir un currículum més sòlid en el moment d’incorporar-se al mercat laboral. Així mateix, pretén ajudar-los en l’orientació, l’aprenentatge i la preparació per a la seva carrera professional.

Els joves que sol·licitin les beques, que poden ser d’entre 18 i 25 anys, tenen l’opció d’adherir-se a l’Andbank Trainee Program tant per realitzar pràctiques d’estiu durant els mesos de juliol i agost com per acollir-se a unes pràctiques de llarga durada d’entre sis i 12 mesos. A més, poden dur-les a terme sigui a la matriu a Andorra o a qualsevol de les filials estrangeres d’Andbank.