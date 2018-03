La Fundació Crèdit Andorrà estrena una web més visual

La Fundació Crèdit Andorrà va posar en marxa ahir una nova pàgina web amb la qual dona un pas més en el seu objectiu d’apropar-se als usuaris, ja que ha enfocat el seu disseny i usabilitat a les possibilitats que ofereix la fundació a la població andorrana. Per això, l’agenda d’activitats i els programes que desenvolupa són ara els principals protagonistes en el nou format de la web. A part d’aportar una estètica renovada, més visual i viva, la pàgina és més dinàmica i està totalment enfocada a les accions de les grans àrees d’actuació que duu a terme la fundació: educació i coneixement, suport social i creació i cultura. La nova pàgina web fomentarà la interacció amb les persones i la societat. En aquest sentit, permet compartir continguts a les xarxes socials i fer un major seguiment de les seves activitats a través de l’agenda, les notícies relacionades i els comentaris que poden aportar els mateixos usuaris de cada activitat. També ofereix una completa galeria multimèdia amb fotos i vídeos de les iniciatives impulsades.

Per El Periòdic

