Primers vols a Marsella, Palma i Madrid amb un 80% d’ocupació

Els primers avions cap a Marsella, Palma i Madrid van alçar ahir el vol per primer cop. I ho van fer amb anècdota inclosa. L’últim vol del dia no va poder aterrar a l’aeroport d’Andorra-la Seu per manca de visibilitat, segons van al·legar els pilots, i es va desviar fins a Girona. No per això, però, cal desmerèixer l’experiència que una seixantena de persones –el 80% d’ocupació– van poder viure ahir. Segons el gerent de Regina Group, Albert Vinseiro, el dia «va ser tot un èxit, malgrat que no va poder acabar tan bé com havia començat». Tot i que des de la companyia no es compartia la visió del comandant de l’avió, Vinseiro va deixar clar que «el primer és la seguretat dels viatgers i el pilot és qui té l’última decisió i la responsabilitat sobre els passatgers, per tant, òbviament respectem el que ha fet».



En tot cas, la desviació de l’últim vol va posar en evidència la necessitat de disposar del sistema GPS que permet el vol instrumental. «Fa molts anys que sabem que és imprescindible per veure vols regularment arribant i sortint de la Seu», va expressar el gerent de la companyia, tot recordant que «no depèn de nosaltres i ens consta que des de Catalunya fan tot el que poden, però és una instància que ve directament des de Madrid».

L’experiència de volar ben a prop

Malgrat l’incident d’última hora, no s’ha de menystenir la primera jornada de vols en la qual l’ocupació s’ha situat en el 80%, amb 23 persones en la ruta que connecta amb Palma i 22 a la de Madrid. Per la tornada a Marsella estaven previstos 13 viatgers més, que finalment van arribar a França en autobús. El primer va arribar en territori català a les 8.25 hores, pocs minuts més tard del que estava previst, va aterrar a la Seu d’Urgell el primer vol que procedia de Marsella i que inaugurava l’operativa que viatges Regina durà a terme fins el proper 1 d’abril, els divendres i els diumenges a la ciutat francesa, Mallorca i Madrid, tal com informava l’ACN.

Vinseiro diu que a part de l’incident tot va anar rodat i està convençut de complir amb l’objectiu del 60%

Els primers passatgers formaven part d’un Famtrip (viatge de familiarització) que té l’objectiu d’aconseguir que aquests professionals del turisme de Marsella coneguin millor el producte i la destinació, establint una relació més directa i personal, per tal que donin a conèixer l’atractiu singular de la Seu d’Urgell i els seus voltants, com és Andorra, als potencials turistes procedents d’aquesta zona del sud de França. Segons va detallar Vinseiro, tot i que el fet que l’últim vol aterrés a Madrid va fer que els passatges de Marsella no poguessin tornar amb avió, els periodistes i representants d’agències francesos van marxar «contents i amb una bona imatge del que pot oferir la zona».

En el següent vol, en direcció Palma, també hi van pujar periodistes del país. Després del vol de tornada Palma-Andorra, l’últim va sortir direcció a Madrid, que va ser el que de tornada va patir la desviació fins a Girona.



La delegació de marsella va passar, doncs, tot el dia als pirineus. Al matí, va ser rebuda per les autoritats, entre elles l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, que va manifestar que amb aquesta acció de promoció turística «els hi hem explicat quines són les virtuts turístiques del nostre territori com són La Seu Medieval, el nostre formatge, i les instal·lacions del Rafting Parc. En definitiva, hem posat damunt la taula quins són els millors arguments turístics que tenim perquè aquests professionals turístics tinguin la Seu d’Urgell i la resta del territori com una possible destinació per vendre als seus clients».



Batalla es va mostrar satisfet amb la posada en marxa de les noves rutes i va dir que el pas fet per viatges Regina serveix per «demostrar que en aquest aeroport es pot volar». També ha volgut destacar que malgrat les dificultats per operar vols comercials de manera regular fins que l’Estat espanyol homologui el sistema d’aproximació amb GPS «es poden fer coses com aquesta».



Els vols estan operats per Twin Jets, que és una filial d’Air France. Aquest és el segon cop que viatges Regina organitza vols a l’aeroport, ja que a mitjans de juliol del 2015 es van posar en marxa onze operacions amb destinació a Madrid i Palma. Aquestes es van allargar durant un mes i van transportar a més de 300 passatgers.

Perspectives

Segons va detallar el gerent de la companyia de vols, de cara a les properes tres setmanes tenen reservats el 45% dels trajectes. Vinseiro va lamentar l’incident d’última hora per por que això pugui afectar a les vendes. En tot cas, es va mostrar esperançat pel fet que la gent entengui que ha sigut un problema «puntual» i s’animin a venir «per la bona neu que tenim i el bon temps». A més, creu que les xifres augmentaran els propers dies, ja que el turisme de neu «sempre va a última hora», per la qual cosa creu que s’arribarà a l’objectiu que s’han marcat: un 60% d’ocupació.