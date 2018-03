Queixes pel soroll i la brutícia de les motos de neu a les Bordes d’Envalira

Estem en un país de natura que malauradament no tothom respecta. Les bordes d’Envalira s’ha tornat un parc d’atraccions ple de motos, buguis, soroll i brutícia d’alguns... tant de bo algun dia ho regulin». Amb aquest missatge al compte de Twitter de la marca NWPD i un vídeo de la situació els veïns de la zona han volgut denunciar les molèsties que asseguren que els causen les empreses que organitzen excursions amb motos de neu i buguis i que tenen com a punt de partida l’espai situat al costat del Peretol.



Segons van explicar a EL PERIÒDIC els problemes van començar fa unes tres temporades, però les molèsties han anat creixent. «Ha arribat un moment que és insuportable. Poden arribar a ser 10, 15 o 20 motos i ja no pots baixar a jugar amb els nens i estar tranquil», van detallar. De la mateixa manera asseguren que malgrat que des de l’estació havien posat cartells de prohibit el pas, es fan excursions utilitzant el camí d’evacuació de què disposa Grandvalira i que ve des del Pla de les Pedres.

Perill

De la mateixa manera van exposar que molts practicants d’skimo també han deixat de passar per la zona perquè ho veuen perillós. «Les motos baixen molt de pressa i fa uns dies en vam trobar que anaven sense llum», van relatar, advertint que «sovint les motos les agafen persones que no n’han portat mai i al final hi haurà alguna desgràcia». De fet, admeten que en alguna ocasió s’han produït discussions i desavinences entre els integrants de les empreses d’excursions i els veïns.



Una altra de les queixes fa referència a la brutícia, ja que diuen que poden deixar restes de menjar o beguda i fins i tot han pogut fer fotos a líquid anticongelant o benzina que s’ha vessat mentre omplien els dipòsits dels vehicles.

Reclamació

Els veïns consultats van explicar que s’han queixat al comú de la situació però que «ningú ha actuat». Fins ara «només hem vist algun agent de circulació algun dia, però res més. Des del comú el màxim que ens han dit és que entrem una queixa per escrit o que presentem una denúncia formal». És per això que han decidit fer la denúncia mitjançant les xarxes socials, perquè tampoc tenen clar si les empreses tenen les llicències correctes o no ni si realment l’espai és apte per fer-hi aquest tipus d’activitats. «Només demanem una mica de civisme, que el comú o qui li correspongui que posin una mica d’ordre», van assegurar. I és que lamenten no poder gaudir de la tranquil·litat que tenien ara fa uns anys i que per exemple, els infants no puguin jugar amb seguretat al carrer. Per això creuen que l’activitat s’hauria de traslladar en un indret més adequat.