Més col·laboració policial i duanera amb França a partir de l’1 d’abril

El proper 1 d’abril entraran en vigor els acords de cooperació transfronterera entre França i Andorra en matèria policial i duanera, així com de cooperació tècnica i assistència mútua pel que fa a la protecció civil. Tot i que els convenis es van signar el 17 de març del 2014 i el Consell General els va aprovar el 9 d’octubre del mateix any, França no els ha ratificat fins fa menys de dos mesos. L’Assemblea Nacional va aprovar-los el passat 18 de desembre i el Senat un més després, el 25 de gener del 2018.

Col·laboració en molts àmbits

El conveni recull fins a tres àrees de cooperació transfronterera en seguretat amb l’objectiu de «reforçar la tradicional assistència i col·laboració en aquesta matèria entre els dos territoris», tal com van coincidir a apuntar la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i l’ambaixadora de la República Francesa, Jocelyne Cabellero.

Un dels objectius és facilitar l’intercanvi d’informació sobre immigració irregular o delinqüència organitzada

Tradicionalment, el Principat d’Andorra ja s’havia beneficiat de la màxima ajuda per part de les autoritats franceses en afers relatius a la cooperació transfronterera en matèria policial. Amb l’Acord, però, aquesta col·laboració s’ampliarà en l’àmbit de la seguretat pública, la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional i especialment contra el contraban, la immigració irregular, així com la formació d’agents policials andorrans per part dels serveis competents francesos. De tota manera, en matèria de seguretat, la cooperació es desenvolupa només a la zona fronterera, és a dir, als departaments francesos de l’Arieja i dels Pirineus Orientals, així com al Principat d’Andorra.

Pel que fa a la col·laboració policial directa, es facilitarà l’intercanvi d’informació sobre determinats aspectes, relatius sobretot a la immigració irregular i a la delinqüència organitzada. El conveni també insisteix en la cooperació en la lluita contra el contraban i el terrorisme, en la gestió de crisis d’intensitat elevada, la intervenció i manteniment de l’ordre, les operacions de salvament i la formació professional dels agents andorrans.

Ajuda mútua en cas d’accident

L’acord amb França estableix una cooperació tècnica i una assistència mútua en l’àrea de Protecció Civil i una possible integració dels agents andorrans en els equips de socors francesos durant les seves intervencions en territori francès i fora d’aquest en el cas de catàstrofes naturals o d’accidents tecnològics greus.

Precisament, en situacions de catàstrofe natural greu, el Govern francès ja havia prestat la seva ajuda a Andorra, tot i que no solen donar-se amb massa freqüència però sí comportar un fort risc per a les persones i el medi. Igual que ja havia fet el Principat a la inversa: assistir la regió fronterera en situacions de risc per a les persones i el medi.

El text acordat entre les dues parts fixa uns criteris generals que donen a cada una d’elles la llibertat de negociar i acordar, en funció de les seves necessitats i capacitat financera, els programes i els projectes concrets de cooperació per preveure i prevenir els riscos naturals i tecnològics greus. Així mateix, també permeten facilitar una formació homogènia dels agents de protecció civil tant d’Andorra com de França.