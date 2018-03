Duel de defenses entre FC Andorra i Viladecans

Nova oportunitat per a l’FC Andorra per assegurar-se la permanència. Avui s’enfronta a la Borda Mateu (16.00 hores) a la UD Viladecans, el segon classificat, en el que serà un partit on es trobin cara a cara les dues millors defenses de la competició.

Tenint en compte els punts que han necessitat els equips per assegurar-se la salvació les últimes temporades, amb 42 s’obté. I els tricolors estan a tres d’arribar a aquesta xifra. La setmana passada ho podrien haver fet a Castelldefels davant la UD Vista Alegre, però van perdre. Ara es presenta de nou l’oportunitat. «Si aconseguim els tres punts potser tenim ja la permanència, que és el nostre principal objectiu», exposa Cisco Pires. El porter, com la resta de la plantilla, només pensa en aquest primer repte, no en els que es puguin plantejar més endavant: «No estem pensant en la promoció. Ho fem només en la permanència i queden tres punts».

El conjunt del Baix Llobregat és la millor defensa del grup 2 de Primera Catalana, amb només 19 gols encaixats, mentre que l’FC Andorra és la segona, amb 22. Són dos conjunts que tenen plantejaments molt clars. «El Viladecans és un equip que treballa molt bé la fase defensiva i ens costarà molt. Serà un partit molt igualat», que pot presentar característiques diferents als conjunts que es presenten a la Borda Mateu: «Sabem que és un equip que ens deixarà tenir la pilota, però no ens hem d’oblidar que el nostre joc també és molt defensiu». Són baixa per lesió Jordi Alàez, Marc Pujol, Betriu, Roger Nazzaro, Aaron Sànchez i Àlex Villagrasa, mentre que Àlex Sànchez ho és per sanció.