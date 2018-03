Viñales aspira a tot

El pròxim cap de setmana el Mundial de MotoGP arrenca a Qatar una nova temporada. A la graella de sortida hi serà Maverick Viñales, que amb un any més d’experiència competirà un altre cop per ser al davant. Les aspiracions són les màximes, fent bona tota la preparació realitzada fins el moment, amb part d’aquesta feta a Andorra, on resideix.

El curs passat va donar molt que parlar, sobretot en el primer tram del campionat, finalitzant al podi final amb una tercera posició. En aquesta ocasió les aspiracions continuen sent les màximes. «La fita és intentar guanyar el Mundial. S’ha de ser clar amb els objectius i anar a per ells», assegura Viñales, que veu que els rivals «seran els de sempre», amb el llistat format per Marc Màrquez, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Johann Zarco i Jorge Lorenzo.

Just abans de l’inici «físicament em trobo millor que els altres anys», en una preparació que ha tingut algunes variacions. «La pretemporada ha estat bona, potser no brillant com l’any passat», on en aquella ocasió «em vaig dedicar molt a intentar buscar una volta ràpida a cada circuit. Aquest he estat més intel·ligent, ens hem centrat més en treure els millors resultats quan les condicions no són les millors». En global, la pretemporada «ha estat positiva i tinc molta confiança».

Encantat a Andorra

El pilot empordanès porta un temps residint al Principat, on se sent molt còmode. L’experiència està sent «molt positiva, em sento molt integrat al país, com a casa, amb tranquil·litat i pau. Hi estic genial. Millor no hi podria estar», aportant-li una vida relaxada, que «realment m’ajuda a l’hora de suportar la pressió i l’estrés físic que comporta el Mundial». Per les característiques del país pot preparar-se físicament amb comoditat, per «l’ambient d’esport que hi ha a Andorra i les facilitats. Està clar que l’alçada influeix bastant».

Viñales és un apassionat del ciclisme, esport que practica diàriament. Així va sorgir la idea de formar un equip, el Cycling Team MVK*25ACA, del qual aporta bona part dels 60.000 euros que té de pressupost. «L’equip va ser una iniciativa perquè molts dels amics que tinc a Andorra fan ciclisme. És un esport que m’apassiona i el faig cada dia. Llavors, perquè no intentar donar l’oportunitat a gent jove» del país.

El Cycling Team MVK*25ACA «és l’últim esglaó del projecte que vam iniciar el 2011». Així ho definia el seu mànager, Gerard Riart, a la presentació de l’equip, que compta amb un conjunt de BTT i un altre de ruta.

Aquesta iniciativa, que compta amb el suport econòmic de Viñales, és una continuació de l’escola de ciclisme que va començar amb una vintena d’infants, i que actualment en té una vuitantena. Es creava per «a la llarga pujar el nivell dels nostres corredors», i en aquest camí estan, completant diferents fases. Hi ha un equip de tecnificació cadet i júnior de BTT format per Stefan Ancion, Jordi Gómez, Arnau Burgos, Oriol Sebastià, Ivan Catena, Joan Munné i Sergi Martín, amb Xavi Jové com a entrenador. Aquests joves treballen per a que en un futur puguin estar en competicions de primer nivell. «El màxim és que puguin disputar una Copa del Món», assenyala Riart, com la que es disputava a Vallnord.

El conjunt de carretera competeix en elit sub-23. El conformen David Vila, Carlos de Sousa, Marc Gasa, Jordi Majoral, Joel Ponce, Samuel Ponce, Òscar Cabanes, Mauro Garcia, Miguel Martínez i Julio Pintado. El director és Miguel González. Hi ha una barreja de joventut i experiència. I són precisament els que tenen més anys sobre la bicicleta qui han d’aportar coneixements a la resta a la carretera. «Busquem que els joves no tinguin pressa, que agafin experiència», ara que compten amb «una estructura per competir». En un futur «el somni és tenir un equip continental professional», i que ciclistes dels país puguin competir a les rondes més importants, com «la Volta Catalunya, Vuelta a Espanya o Tour de França».

Arribar a aquestes fites és difícil i s’ha d’anar superant etapes, perquè «hem de tocar de peus a terra. Hi ha molt nivell al ciclisme i és molt complicat». De moment competiran en proves a Espanya i França, amb la Volta a Alacant con a cita més destacada, cita en la que van ser convidats per participar-hi. De cara a l’any vinent, on hi siguin presents, «anirà una mica com anirà la temporada». També es podrà veure a alguns d’aquests corredors als Jocs del Mediterrani de Tarragona, que es portaran a terme del 22 de juny a l’1 de juliol. L’equip va fer la demanada per participar-hi al Comitè Olímpic Andorrà i es troba a l’espera de saber quants ciclistes andorrans hi poden participar.