Denunciat un home per abatre 10 cérvols fora de temporada

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) va denunciar el responsable d’un vedat de caça al terme municipal de Peramola per haver participat en una batuda de caça on s’haurien mort deu exemplars de cérvol, a més de diverses daines, muflons i senglars. Segons van poder confirmar els mateixos agents, els fets van produir-se un dia després que es tanqués el període de captura d’aquesta espècie, el 26 de febrer, de manera que s’acusa el caçador de dues infraccions greus al reglament de caça.

La Guàrdia Civil, en tenir coneixement de la possibilitat que s’hagués realitzat aquesta batuda de caça, va iniciar una investigació amb l’objectiu d’esbrinar les espècies cinegètiques que s’havien abatut. La recerca va verificar que a banda dels deu cérvols s’havien caçat un total de 131 daines, 22 muflons i 8 senglars. A més, posteriorment, tots ells van ser traslladats a una empresa càrnia de la província de Toledo.

A aquestes circumstàncies, s’afegeix el greuge que el nombre d’exemplars de daina abatuts era molt superior al permès pel Pla Tècnic de Gestió Cinegètic per al vedat on es va dur a terme la batuda, que estava limitat a 66. Per això, el Seprona va procedir a denunciar el responsable del vedat per dues infraccions greus al reglament de caça. També va remetre les denúncies al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.