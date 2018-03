ERC proposa un parc públic d’habitatge social a la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu vol canvis en l’àmbit de l’habitatge social i de la promoció turística al municipi. Per això, va decidir que en el proper plenari presentarà dues mocions en aquest sentit. A la primera, el grup republicà sol·licita a l’ajuntament que arribi a acords amb les propietats dels habitatges buits per tal de poder crear un parc públic d’habitatge social i oferir lloguers a preus més assequibles. I també disposar d’un o més pisos per a casos d’emergència social, concretament per a persones sense sostre, víctimes de violència, transeünts o bé desnonaments. La proposta, en declaracions del portaveu del grup municipal, Francesc Viaplana, a Ràdioseu, «vol afavorir el dret a l’habitatge just i digne per a tothom».

A la segona moció, ERC la Seu proposa «que l’ajuntament estableixi converses per tal d’oferir uns paquets d’intercanvi turístic amb alguna població de la costa catalana», amb els quals «els visitants puguin gaudir d’avantatges econòmics en ambdues poblacions».