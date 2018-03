‘Portugal i la Gran Guerra’, les fotografies oblidades

El centre fa així doblet de propostes per aproximar el públic andorrà a la cultura portuguesa, ja que la setmana passada va obrir també l’exposició pictòrica l’Art a Portugal: 1850 -1960. Respecte d’aquesta coincidència, la directora del museu, Maria Martí, es va declarar «al servei de qualsevol iniciativa de la societat andorrana» mentre va recordar les 13.000 persones d’origen portuguès que resideixen al país: «Aquí volem retre homenatge a elles i conèixe’ns millor els uns als altres».

La mostra proposa un anàlisi dels motius polítics, els moviments socials, el paper de les dones, el món de les trinxeres i els impactes del conflicte en la memòria col·lectiva. L’obertura de Portugal e a Grande Guerra suposa la primera activitat fora de les aules de la Càtedra Camoes de la UdA, que s’ha marcat com a objectiu començar a produir investigació científica sobre les interaccions entre Portugal i Andorra aquest mateix any. L’exposició va comptar amb la presència de la periodista portuguesa Sofia Leite, coautora del documental Portuguesos a les trinxeres (2008), que també es pot veure a la mateixa sala.

La Càtedra Camoes de la UdA col·labora amb el Museu del Tabac en l’exposició Portugal e a Grande Guerra (Portugal i la Gran Guerra), que es va inaugurar ahir. Coordinada per l’historiador Miguel Bandeira, de la Universitat de Lisboa, l’exposició qüestiona i explora els orígens, l’impacte i les memòries de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i analitza diversos aspectes de la participació en aquell conflicte global. Es tracta d’una exposició breu, amb fotografies acompanyades de molta informació que ajuden a contextualitzar el conflicte i la participació, sovint oblidada, de Portugal. També és útil per fer-nos pensar en les guerres simultànies o immediatament anteriors que van enfrontar les potències colonialistes a l’Àfrica.

Per Mireia Aguilar

