Els ingressos per tabac cauen un 15% respecte l’any passat

El mes de febrer l’Estat va recaptar gairebé 9,8 milions d’euros per les taxes d’importacions de tabac, segons consta en les dades publicades pel departament de Tributs i Fronteres. Aquesta xifra representa, en nombres absoluts, poc més de 800.000 euros menys que el mateix més de l’any precedent. La xifra s’eleva, però, si es tenen en compte els ingressos acumulats. Així, en els dos primers mesos de l’any, l’Estat ha recaptat per aquest concepte fins a 18,1 milions d’euros, mentre que en el mateix període de temps de l’any anterior n’havia recaptat 21,3 milions. Percentualment, la diferència d’ingressos acumulats és d’un 15,1% negatiu. Amb aquest, són ja deu els mesos consecutius que els ingressos per la taxa a la importació de tabac cau.



La tendència a la baixa, doncs, va començar el maig del 2017, després d’un primer quadrimestre en què els ingressos van ser més elevats a causa de l’anunci del Govern d’incrementar en un 10% la taxa del tabac a partir del cinquè més de l’any. Aquest fet es produeix sempre que s’anuncia un augment del preu, ja que els fabricants acumulen producte a un preu més assequible. Pel que fa a les dades del primer mes de l’any, els ingressos també van estar per sota dels de l’any precedent. En concret, es van ingressar 8,4 milions d’euros, el que representa uns 2,5 milions d’euros menys que el gener de l’any 2017. Si es compara amb el 2016, en canvi, la xifra no varia gaire (8,4 milions d’euros).

Les xifres finals de l’any passat per la taxa per importació de tabac van ascendir a 106,7 milions d’euros, una xifra molt similar a la del 2016. Cal destacar, però, que el que feia que la xifra no fos negativa tot i portar vuit mesos baixant la recaptació és que en els primers quatre mesos de l’any es van recaptar 64 milions del total de 106.