Residents i turistes russos podran votar des d’Andorra

En la mateixa nota el Consolat va titllar l’esdeveniment «d’excepcional» i va destacar la consideració que suposa per part de l’ambaixador rus a Espanya i concurrent a Andorra, Yury Korchagin, i els responsables del Ministeri d’Afers Exteriors a Moscou.

Durant el diumenge 18, de 08.00 a 20.00, l’oficina del cònsol situada a l’avinguda d’Enclar, número 142 de Santa Coloma organitzarà una mesa de votacions presidida per la segona secretària de l’ambaixada russa a Espanya, Nadezda Dementieva, i assistida per la tercera secretària d’aquesta, Olga Efimova, i pel responsable de premsa i agregat a l’ambaixada, Fedor Medvedkiy. A més, el Consolat de Rússia a Andorra va agrair explícitament en un comunicat «la valuosa ajuda» en l’organització de l’associació Casa Rússia d’Andorra.

