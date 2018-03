Façana per resumir 40 anys

Els comerços lamenten que Marsol no els hagi tingut en compte

El cert és que l’obra lluirà i es presentarà durant aquesta setmana, juntament amb la resta d’actes culturals (música i exposicions) que des del comú s’han organitzat per commemorar l’aniversari parroquial. Fins llavors, però, es pot anar fent boca i veient l’esforç esmerçat gràcies a les imatges que el mateix col·lectiu ha fet públiques en el seu compte de Twitter, o traient el cap fins a l’avinguda del Fener.

Veient el tipus d’obra, un gairebé pot intuir qui hi ha darrere: Reunió de Papaia. El col·lectiu artístic que organitzat la Biennal Land Art i que és un dels promotors i dinamitzadors de tot tipus de projectes artístics i culturals. Els darrers dies els artistes que hi han participat han treballat enfilats a la bastida fent anar els pinzells sempre que les inclemències meteorològiques els ho permetien. I el resultat (a falta de poder-lo veure sense entrebancs) s’ha de dir que crida l’atenció.

La celebració dels 40 anys de la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany es preveu sonada i amb mil i una activitats previstes. I aquests darrers dies els més espavilats ja han pogut intuir un dels regals artístics que deixaran petjada: un mural en una façana (a l’avinguda del Fener, a tocar del nou parc i l’aparcament que s’ha fet a la intersecció amb el carrer de la Unió) on es pot llegir el nom de la parròquia, els anys 1978-2018 i l’acompanyament de tot de dibuixos significatius d’Escaldes: Caldea, l’esbart, l’església de Sant Pere Màrtir, Sant Miquel d’Engolasters, l’escudella o la Puntaire de Josep Viladomat, entre d’altres.

Per Meritxell Prat

