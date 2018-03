El PS d’Encamp posa la Massana com a exemple pel pla comercial

El conseller del PS al Comú d’Encamp, Joan Sans, es va mostrar sorprès per l’edicte publicat des de la Massana per tal de contractar els serveis d’una empresa que els pugui renovar el pla comercial. La sorpresa arriba, especialment, per les diferències que ha pogut constatar entre el procés seguit a Encamp i el que es planteja a la parròquia de les valls del nord. «Com a mínim ens sembla sorprenent, ja que el nostre comú ens diu que no es pot fer un concurs internacional, que s’ha d’adjudicar a dit perquè no hi ha ningú més que ho pugui fer i, a més, per un preu molt superior al de la Massana», va replicar Sans. I és que mentre la corporació liderada per David Baró ha previst una inversió de 27.000 euros, l’adjudicació feta per l’equip de govern de Jordi Torres a Intueri Constulting és de 44.720 euros. En aquest sentit, va posar la Massana com un referent en la dinamització comercial i turística perquè creuen que l’actual pla funciona i, ara, encara més, en veure els diferents mètodes d’adjudicació entre ambdues parròquies.

De fet, les declaracions del socialdemòcrata arriben just abans que des de l’administració local encampadana se’ls faciliti la documentació necessària per validar l’adjudicació del pla comercial, una acció que està en suspens després de les denúncies de possibles irregularitats fetes des de la minoria. De fet, Sans confia que avui mateix se’ls entreguin les certificacions que van demanar per tal de justificar que no era necessari demanar com a mínim dos pressupostos. I és que el primer informe jurídic encarregat des de la majoria indicava que l’adjudicació era correcta però que el procés per dur-la a terme havia estat erroni. Així, s’indicava que no estava prou motivat que el projecte tingués caràcter sensible, de la mateixa manera que tampoc es donaven les explicacions suficients per argumentar que Intueri Constulting és l’única empresa que pot dur a terme el pla de dinamització i en les condicions exposades. «Quan el comú ens faciliti tota aquesta documentació l’analitzarem al detall i decidirem si compleix la llei o si cal anar més enllà».



La setmana passada, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va defensar que l’informe jurídic avala l’adjudicació feta i que no tindran cap problema en donar totes les certificacions i justificacions que demanen els dos grups de l’oposició. És més, Torres va explicar que el caràcter sensible de la proposta s’explica perquè és una decisió política i la prevalença d’Intueri Consulting la va sostenir en el fet que aquesta companyia ja ha dut a terme el pla de dinamització comercial encarregat pel Govern. Segons Torres aquest fet comporta que una part de la feina ja estigui feta i, per tant, al seu entendre, això abarateix el cost del treball a fer.